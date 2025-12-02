Samsung Galaxy Z TriFold już jest. Smartfon i 10-calowy tablet w jednym

O modelu Galaxy Z TriFold od wielu tygodni, a nawet miesięcy krążyły liczne przecieki i domysły, nie do końca było pewne, czy urządzenie doczeka się w końcu premiery, jednak ostatecznie doczekaliśmy się. Galaxy Z TriFold miał dziś swój oficjalny debiut.

Nowy Galaxy Z TriFold łączy mobilność flagowego smartfonu z możliwościami tabletu. Po dwukrotnym rozłożeniu odsłania imponujący, 10-calowy ekran, przestrzeń odpowiadającą trzem 6,5-calowym smartfonom, co otwiera zupełnie nowe możliwości wielozadaniowości. Użytkownicy mogą pracować równocześnie w trzech aplikacjach ułożonych obok siebie, dynamicznie zmieniać ich rozmiar w trybie wielu okien albo ustawić urządzenie pionowo podczas przeglądania dokumentów, by skupić się na treści.

Po złożeniu Galaxy Z TriFold oferuje ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+, proporcjach 21:9 i jasności szczytowej 2600 nitów. Pełne otwarcie odsłania 10‑calowy panel QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160 x 1584), przy czym oba wyświetlacze korzystają z adaptacyjnego odświeżania LTPO 1-120 Hz.

Mimo skomplikowanego mechanizmu zawiasów konstrukcja pozostaje stosunkowo smukła – urządzenie ma 12,9 mm grubości po złożeniu, zaledwie 3,9 mm w najcieńszym punkcie po rozłożeniu i waży 309 g, czyli więcej niż typowy smartfon, ale mniej niż większość 10‑calowych tabletów.

Samsung podaje możliwe scenariusze wykorzystania takiej konstrukcji: przykładowo, architekt pracujący nad projektem domu może jednocześnie analizować plany, przygotowywać ofertę i obliczać wymiary – wszystko w jednym, wspólnym obszarze roboczym. Jeśli podczas pracy nadejdzie połączenie, może je odebrać bez przerywania układu aplikacji ani tempa działania. A gdy wróci do projektu, pasek zadań w prawym dolnym rogu natychmiast wyświetli ostatnio używane programy, pozwalając jednym dotknięciem przywrócić pełną konfigurację. Aplikacje takie jak Moje pliki czy Samsung Health również zostały dostosowane do dużego ekranu.

Obudowa Galaxy Z TriFolda łączy szkło Corning Gorilla Glass Ceramic 2 z przodu, kompozytowy tył ze wzmocnionego włóknami polimeru oraz ramkę z Armor Aluminum z tytanową obudową zawiasu, a całość spełnia normę IP48, zapewniając odporność na zanurzenie do 1,5 m oraz ochronę przed ciałami stałymi powyżej 1 mm. Aby zwiększyć odporność tak złożonej konstrukcji, warstwę amortyzującą wstrząsy wzmocniono dodatkową powłoką ochronną.

Udoskonalony mechanizm Armor FlexHinge wykorzystuje dwa zawiasy o różnej wielkości i dwuszynowej budowie, które pracują ze sobą w pełnej synchronizacji. Samsung przekonuje, że dzięki takiej konstrukcji składanie jest stabilne i płynne, mimo różnic w masie i złożoności poszczególnych paneli. Konstrukcja pozwala również na niemal bezszczelinowe zetknięcie ekranów, co przekłada się na smuklejszy i bardziej poręczny profil urządzenia.

Samsung pozycjonuje Galaxy Z TriFold także jako fotograficznego flagowca, wyposażając go w główny aparat 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i jasną optyką f/1.7. Zestaw uzupełniają ultraszerokokątny moduł z matrycą 12 Mpix oraz teleobiektyw z sensorem 10 Mpix i OIS, zapewniający zoom optyczny 3x i cyfrowy 30x. Do selfie służą dwa osobne aparaty 10 Mpix – jeden w ekranie zewnętrznym, drugi wewnątrz nad głównym wyświetlaczem.

Za wydajność odpowiada układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, któremu pomaga 16 GB RAM i pamięć masową 512 GB lub 1 TB. Galaxy Z TriFold oferuje łączność 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz UWB, a wszystkim dyryguje Android 16 z One UI 8.

Energię dostarcza trójkomorowy akumulator o łącznej pojemności 5600 mAh z ładowaniem przewodowym 45 W (około 50% w 30 minut) oraz bezprzewodowym 15 W, urządzenie obsługuje także funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego Wireless PowerShare.

Dostępność i cena