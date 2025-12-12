Lepiej kup na zapas! Cały asortyment do wycofania 1 stycznia?

Cały towar do wycofania. 1 stycznia będzie sądnym dniem - zapowiada ministra

Zapomnij o zakupie ulubionego napoju czy nawet wody 1 stycznia. Niezależnie od tego, jak będzie cię suszyło, sklepy mają obowiązek wycofania całego asortymentu w butelkach, które nie mają logo systemu kaucyjnego — przekonuje szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Okres przejściowy trwa 3 miesiące, po tym czasie nikt nie będzie się cackał z sieciami handlowymi.

Błędem jest wprowadzanie do samego końca grudnia nowych towarów bez logo kaucyjnego i tu handel będzie ponosił na własne życzenie jakieś koszty wycofując tego typu towar ze sklepów. - mówi w wywiadzie dla Radia Zet Paulina Hennig-Kloska, szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Okres przejściowy miał być wystarczającym narzędziem, zapewniającym brak impaktu na polską gospodarkę. Nikt tutaj zdaniem ministry nie zmuszał producentów do wyrzucania towaru.

Hola hola, punktuje ministrę Andrzej Gantner

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców ostro punktuje Paulinę Hennig-Kloskę, drwiąc, że nie zna własnej ustawy.

Niebywałe, Pani Ministra najwyraźniej nie zna własnej ustawy. Na podstawie poniższego wywiadu powinna wybuchnąć we wszystkich sklepach w Polsce totalna panika. - cytują Andrzeja Gantnera Wiadomości Handlowe