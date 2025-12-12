Drogie smartfony sprzedają się coraz lepiej. Dominują dwie marki

Drogie smartfony sprzedają się coraz lepiej

Spójrzmy prawdzie w oczy: lubimy luksus. Najnowsze liczby za trzeci kwartał 2025 roku nie pozostawiają złudzeń. Segment smartfonów premium, czyli tych powyżej 1000 dolarów (3600 zł), urósł globalnie rok do roku o solidne 11%. To kolejny dobry okres dla producentów flagowców, którzy zacierają ręce.

Jeszcze ciekawiej sytuacja wygląda na naszym kontynencie. W Europie Zachodniej ten skok wyniósł w omawianym kwartale aż 17,1%. Dla porównania, cały rynek smartfonów urósł w tym regionie tylko o skromne 2,5%.. Widać wyraźnie, że klienci wolą dopłacić do lepszego sprzętu niż wymieniać średniaki.

Mniejsza sprzedaż, większy zysk

To pokazuje wyraźną zmianę w naszych zakupach. Wolimy kupić rzadziej, ale postawić na topowy model. Chociaż drogie telefony stanowiły w tym okresie tylko około 13% wszystkich sprzedanych sztuk w Europie, to wygenerowały prawie 40% całkowitych przychodów. Dla producentów to żyła złota.

Taka dysproporcja między liczbą sprzedanych sztuk a zarobkiem to marzenie każdego dyrektora finansowego. Klienci szukają urządzeń bez kompromisów i są w stanie za nie słono zapłacić.

Dwóch gigantów zgarnia niemal wszystko

Kto spija śmietankę z tego tortu? W trzecim kwartale 2025 roku podział sił był brutalny dla mniejszych graczy. Apple zgarnął dla siebie aż 68% światowego rynku premium. Samsung zajął stabilne drugie miejsce z wynikiem 21%. Razem te dwie firmy kontrolują niemal 90% segmentu najdroższych urządzeń.

W Europie Zachodniej dominacja jest jeszcze większa. Apple odpowiada za ponad 80% dostaw smartfonów premium, a Samsung za 13%. Razem to ponad 93% rynku.

Huawei na podium, Google tuż za