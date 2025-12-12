Drogie smartfony sprzedają się coraz lepiej. Dominują dwie marki
Trzeci kwartał 2025 roku przyniósł bardzo ciekawe dane z rynku mobilnego. Mimo różnych zawirowań, wciąż chętnie sięgamy po najdroższe urządzenia. Na tym trendzie zarabiają głównie dwaj gracze.
Drogie smartfony sprzedają się coraz lepiej
Spójrzmy prawdzie w oczy: lubimy luksus. Najnowsze liczby za trzeci kwartał 2025 roku nie pozostawiają złudzeń. Segment smartfonów premium, czyli tych powyżej 1000 dolarów (3600 zł), urósł globalnie rok do roku o solidne 11%. To kolejny dobry okres dla producentów flagowców, którzy zacierają ręce.
Jeszcze ciekawiej sytuacja wygląda na naszym kontynencie. W Europie Zachodniej ten skok wyniósł w omawianym kwartale aż 17,1%. Dla porównania, cały rynek smartfonów urósł w tym regionie tylko o skromne 2,5%.. Widać wyraźnie, że klienci wolą dopłacić do lepszego sprzętu niż wymieniać średniaki.
Mniejsza sprzedaż, większy zysk
To pokazuje wyraźną zmianę w naszych zakupach. Wolimy kupić rzadziej, ale postawić na topowy model. Chociaż drogie telefony stanowiły w tym okresie tylko około 13% wszystkich sprzedanych sztuk w Europie, to wygenerowały prawie 40% całkowitych przychodów. Dla producentów to żyła złota.
Taka dysproporcja między liczbą sprzedanych sztuk a zarobkiem to marzenie każdego dyrektora finansowego. Klienci szukają urządzeń bez kompromisów i są w stanie za nie słono zapłacić.
Dwóch gigantów zgarnia niemal wszystko
Kto spija śmietankę z tego tortu? W trzecim kwartale 2025 roku podział sił był brutalny dla mniejszych graczy. Apple zgarnął dla siebie aż 68% światowego rynku premium. Samsung zajął stabilne drugie miejsce z wynikiem 21%. Razem te dwie firmy kontrolują niemal 90% segmentu najdroższych urządzeń.
W Europie Zachodniej dominacja jest jeszcze większa. Apple odpowiada za ponad 80% dostaw smartfonów premium, a Samsung za 13%. Razem to ponad 93% rynku.
Huawei na podium, Google tuż za
Konkurencja próbuje walczyć, ale to trudne zadanie. Google ze swoimi Pixelami notuje co prawda dwucyfrowe wzrosty, jednak startuje z bardzo niskiego poziomu i w tabelkach zajmuje miejsce za podium. Tam zmieścił się chiński Huawei. Mimo ich starań, dominacja amerykańsko-koreańskiego duetu w końcówce 2025 roku wydaje się wciąż niezagrożona.