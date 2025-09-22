Płać palcem. mBank rozdaje 2000 gadżetów przyszłości

Czym właściwie jest ten pierścień?

Pierścień płatniczy Mastercard to gadżet, który może zastąpić Twoją kartę bankową. Działa w oparciu o technologię NFC, czyli dokładnie tę samą, której używasz do płatności zbliżeniowych telefonem lub tradycyjną kartą. Wystarczy powiązać go w aplikacji mobilnej z dowolną kartą Mastercard mBanku.

To nie tylko bajer. Urządzenie jest wykonane z wytrzymałej i hipoalergicznej ceramiki. Nie trzeba go ładować, jest wodoodporne i co najważniejsze – bezpieczne. Wszystkie transakcje są szyfrowane, a w razie zgubienia pierścień można natychmiast zablokować w aplikacji mBanku.

Jak zdobyć pierścień za darmo?

Organizatorem konkursu jest mBank S.A., a zasady są proste. Trzeba mieć trochę szczęścia i wykazać się kreatywnością. Bank przygotował 2000 voucherów na pierścienie o wartości około 400 zł każdy.

Aby wziąć udział w konkursie i dać sobie szansę na wygraną, należy:

wypełnić formularz na stronie konkursowej do 25 września 2025 roku (do godz. 23:59),

(do godz. 23:59), odpowiedzieć kreatywnie na zadanie konkursowe, które brzmi: Wymyśl kreatywne hasło reklamowe dla pierścienia płatniczego. Hasło powinno być krótkie, chwytliwe i oddawać istotę produktu, odpowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków,

wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową dowolną kartą Mastercard z mBanku w czasie trwania konkursu,

być klientem mBanku i korzystać z aplikacji mobilnej oraz programu mOkazje.

Komisja konkursowa wybierze 2000 najlepszych odpowiedzi, kierując się kreatywnością, atrakcyjnością i zgodnością z tematem. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 września 2025 roku. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej w aplikacji mobilnej banku , a sam voucher na darmowy pierścień pojawi się w zakładce mOkazje.