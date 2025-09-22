Płatności bezgotówkowe

Płać palcem. mBank rozdaje 2000 gadżetów przyszłości

W mBanku trwa konkurs, w którym do zgarnięcia jest naprawdę nietypowy gadżet. To pierścień, którym można płacić w sklepie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:50
Czym właściwie jest ten pierścień?

Pierścień płatniczy Mastercard to gadżet, który może zastąpić Twoją kartę bankową. Działa w oparciu o technologię NFC, czyli dokładnie tę samą, której używasz do płatności zbliżeniowych telefonem lub tradycyjną kartą. Wystarczy powiązać go w aplikacji mobilnej z dowolną kartą Mastercard mBanku.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie tylko bajer. Urządzenie jest wykonane z wytrzymałej i hipoalergicznej ceramiki. Nie trzeba go ładować, jest wodoodporne i co najważniejsze – bezpieczne. Wszystkie transakcje są szyfrowane, a w razie zgubienia pierścień można natychmiast zablokować w aplikacji mBanku.

Jak zdobyć pierścień za darmo?

Organizatorem konkursu jest mBank S.A., a zasady są proste. Trzeba mieć trochę szczęścia i wykazać się kreatywnością. Bank przygotował 2000 voucherów na pierścienie o wartości około 400 zł każdy.

Aby wziąć udział w konkursie i dać sobie szansę na wygraną, należy:

  • wypełnić formularz na stronie konkursowej do 25 września 2025 roku (do godz. 23:59),
  • odpowiedzieć kreatywnie na zadanie konkursowe, które brzmi: Wymyśl kreatywne hasło reklamowe dla pierścienia płatniczego. Hasło powinno być krótkie, chwytliwe i oddawać istotę produktu, odpowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków,
  • wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową dowolną kartą Mastercard z mBanku w czasie trwania konkursu,
  • być klientem mBanku i korzystać z aplikacji mobilnej oraz programu mOkazje.
Komisja konkursowa wybierze 2000 najlepszych odpowiedzi, kierując się kreatywnością, atrakcyjnością i zgodnością z tematem. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 września 2025 roku. Zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej w aplikacji mobilnej banku , a sam voucher na darmowy pierścień pojawi się w zakładce mOkazje.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu.

Image
telepolis
mbank pierścień do płatności mBank konkurs Masterkard płatności palcem Pierścień płatniczy Mastercard
Zródła zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl, mBank
Źródła tekstu: mBank