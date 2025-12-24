PKO BP łączy się z mObywatelem. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję

O sprawie pisze serwis cashless.pl. W aplikacji IKO pojawiła się ukryta funkcja, która pozwala na założenie nowego konta w PKO BP przy użyciu aplikacji mObywatel. Sam bank na razie nie komentuje sprawy. Szczegóły ma ujawnić na początku stycznia.

PKO BP i mObywatel

Potwierdzenie tożsamości przez mObywatela jest dostępne dla osób, które chcą założyć nowe konto w PKO BP. W tym celu muszą zainstalować aplikację IKO, a następnie wybrać opcję "Utwórz konto przez Internet". Wśród dostępnych opcji dostępna jest aktywacja zarówno przy pomocy dowodu osobistego, jak i właśnie aplikacji mObywatel.