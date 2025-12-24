Konta

PKO BP łączy się z mObywatelem. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję

PKO Bank Polski łączy się z aplikacją mObywatel. Dzięki temu założenie konta będzie szybsze i łatwiejsze.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:24
O sprawie pisze serwis cashless.pl. W aplikacji IKO pojawiła się ukryta funkcja, która pozwala na założenie nowego konta w PKO BP przy użyciu aplikacji mObywatel. Sam bank na razie nie komentuje sprawy. Szczegóły ma ujawnić na początku stycznia.

PKO BP i mObywatel

Potwierdzenie tożsamości przez mObywatela jest dostępne dla osób, które chcą założyć nowe konto w PKO BP. W tym celu muszą zainstalować aplikację IKO, a następnie wybrać opcję "Utwórz konto przez Internet". Wśród dostępnych opcji dostępna jest aktywacja zarówno przy pomocy dowodu osobistego, jak i właśnie aplikacji mObywatel.

PKO Bank Polski już wcześniej wprowadził taką możliwość. Od kilku tygodni konto za pomocą mObywatela mogą otwierać przedsiębiorcy, którzy prowadzają jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz taka funkcja pojawiła się również dla kont osobistych. Więcej szczegółów mamy poznać na początku stycznia, ale wydaje się, że nowość tak naprawdę została już wdrożona.

