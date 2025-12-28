Styl życia ojca ma ogromny wpływ na dziedziczenie. Nowy trop nauki

Sygnały zapisane w spermie

Coraz więcej zespołów badawczych pokazuje, że to, co dzieje się w ciele ojca – jego dieta, aktywność fizyczna, stres czy ekspozycja na toksyny – może zostać odciśnięte w cząsteczkach RNA obecnych w plemnikach. To właśnie te krótkotrwałe, ale niezwykle informacyjne fragmenty RNA zostały wzięte przez naukowców, w gronie których pionierskich odkryć dokonali Qi Chen z University of Utah, Colin Conine z University of Pennsylvania i Oliver Rando z UMass Chan Medical School.

Pierwsze przełomy przyszły z badań na myszach. Chen i jego współpracownicy zauważyli, że w miarę dojrzewania plemników pewne klasy RNA gwałtownie rosną, a ich zestaw zmienia się w zależności od stylu życia samca. Mysz karmiona tłustą dietą produkowała plemniki z innym zestawem RNA niż ta żywiona standardowo – a gdy te RNA wstrzyknięto do zygoty, potomstwo wykazywało zaburzenia metaboliczne typowe dla otyłości. Chen nazwał ten mechanizm "sperm RNA code", sugerując, że to dodatkowa warstwa dziedziczenia.

Rando z kolei wykazał, że kluczową rolę odgrywa najądrze (epidymis) – przewód, w którym plemniki dojrzewają. To tam małe RNA są pakowane do mikroskopijnych pęcherzyków zwanych epididymosomami i przekazywane plemnikom niczym wiadomości o stanie organizmu. Jego badania pokazały, że nawet ekspozycja na nikotynę może zmienić zestaw RNA w spermie, a potomstwo takich samców zyskuje zwiększoną zdolność neutralizowania toksyn.

Isabelle Mansuy z Uniwersytetu w Zurychu poszerzyła ten obraz, badając, jak stres z wczesnego życia wpływa na kolejne pokolenia. Wykazała, że cząsteczki RNA, lipidy i metabolity transportowane w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych mogą przenosić sygnały stresu z krwi do plemników. Co więcej, niektóre zmiany metaboliczne utrzymywały się u myszy nawet przez pięć pokoleń.

Najbardziej spektakularne wyniki przyniosły jednak badania nad aktywnością fizyczną. W 2025 roku duży zespół chińskich naukowców opisał, jak ćwiczenia u samców myszy zwiększają poziom określonych mikroRNA w spermie. Po przeniesieniu tych mikroRNA do zygot dorastały z nich osobniki o lepszej wydolności i większej liczbie mitochondriów w mięśniach. Co ważne, podobne mikroRNA znaleziono w spermie aktywnych fizycznie mężczyzn.