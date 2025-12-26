Fiskus straszy. Miliony Polaków dostały pismo

Wiadomo, jak większość osób reaguje na wiadomość, że urząd skarbowy przesłał im jakieś pismo. Od razu spodziewamy się najgorszego. Taka sytuacja spotkała przed świętami około 3 milionów Polaków. Fiskus nastraszył, chociaż zupełnie niepotrzebnie.

Pismo od fiskusa

Skarbówka rzeczywiście wysłała pismo do 3 milionów Polaków. Rzecz w tym, że pismo jest nie do końca precyzyjnym określeniem. Tak naprawdę było to coś w rodzaju ulotki, która zawierała informacje na temat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Tym samym skończyło się tylko na strachu. Szkoda, że fiskus zdecydował się na taki krok tuż przed Świętami.

KSeF to centralna platforma Ministerstwa Finansów, za pomocą której możliwe będzie wystawianie, odbieranie oraz przechowywanie ustrukturyzowanych faktur. Ma za zadanie zautomatyzować i zdigitalizować rozliczenia między firmami.