Fintech

Fiskus straszy. Miliony Polaków dostały pismo

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia miliony Polaków otrzymały wiadomość od fiskusa, że w ich skrzynce znajduje się dokument do odebrania.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:12
0
Wiadomo, jak większość osób reaguje na wiadomość, że urząd skarbowy przesłał im jakieś pismo. Od razu spodziewamy się najgorszego. Taka sytuacja spotkała przed świętami około 3 milionów Polaków. Fiskus nastraszył, chociaż zupełnie niepotrzebnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pismo od fiskusa

Skarbówka rzeczywiście wysłała pismo do 3 milionów Polaków. Rzecz w tym, że pismo jest nie do końca precyzyjnym określeniem. Tak naprawdę było to coś w rodzaju ulotki, która zawierała informacje na temat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Tym samym skończyło się tylko na strachu. Szkoda, że fiskus zdecydował się na taki krok tuż przed Świętami.

KSeF to centralna platforma Ministerstwa Finansów, za pomocą której możliwe będzie wystawianie, odbieranie oraz przechowywanie ustrukturyzowanych faktur. Ma za zadanie zautomatyzować i zdigitalizować rozliczenia między firmami. 

Warto przypomnieć, że Krajowy System e-Faktur zacznie obowiązywać w Polsce od 1 lutego 2026 roku. Początkowo, w pierwszej fazie, obowiązek przystąpienia do niego będą mieli przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży w 2024 roku przekroczy 200 mln zł. W drugim etapie, który rusza 1 kwietnia 2026 roku, dołączą do niego wszyscy podatnicy VAT.

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Boop, oprac. własne