Play ma nowy kanał z promocją na start. Ucieszą się kibice

Play rozszerza swój telewizyjny katalog o nowy kanał sportowy.  Abonenci platformy uzyskali dostęp do kanału Eurosport 3, który wzbogaci dotychczasową ofertę sportową Eurosport 1 oraz Eurosport 2, m. in. o mecze NBA.

Nowa oferta Play powstała we współpracy z Warner Bros. Discovery w Polsce. Nowy kanał Eurosport 3 to świetna wiadomość dla wszystkich kibiców sportowych. Jak zachęca Play, dzięki jego wprowadzeniu widzowie zyskają możliwość śledzenia jeszcze większej liczby wydarzeń transmitowanych na żywo oraz dodatkowych relacji, które wcześniej nie zawsze mieściły się w ramówkach głównych kanałów.

Aktualnie Eurosport 3 skupia się na meczach najlepszej koszykarskiej ligi świata – NBA. Już w najbliższych tygodniach kanał zaprezentuje atrakcyjne spotkania, w tym pojedynki czołowych drużyn: San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers – Denver Nuggets, LA Clippers – Golden State Warriors oraz Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves. To gwarancja najwyższego sportowego poziomu, gwiazd NBA na parkiecie i emocji, których nie można przegapić.

Fioletowy operator zapowiada, że w ofercie Eurosportu 3 sukcesywnie pojawiać się będą także transmisje z kolejnych, pasjonujących rozgrywek sportowych. Już niebawem kanał pokaże również rywalizację w wybranych dyscyplinach podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026.

Eurosport 3 bez dodatkowych opłat

Z okazji startu kanału Play przygotował specjalną promocję. Kanał Eurosport 3 będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich klientów Play oraz klientów Usług Multimedialnych, którzy w swoich pakietach mają Eurosport 1 i Eurosport 2. Promocyjny dostęp potrwa do 31 marca 2026 roku. W marcu abonenci zostaną poinformowani o warunkach dalszej możliwości oglądania kanału, po zakończeniu okresu promocji.

Kanał będzie można oglądać za pośrednictwem: dekoderów, telewizorów Smart TV smartfonów i tabletów, a także komputerów na stronie playnow.pl.

