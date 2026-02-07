Sprzęt

1,7 mld użytkowników Androida ma problem. Telefon do wymiany

Google twierdzi, że aż miliard użytkowników Androida powinno wymienić urządzenie, z którego korzysta. Inaczej narażają się na niebezpieczeństwo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:57
10
Ponad 40 proc. urządzeń z Androidem jest mocniej narażona na malware oraz spyware. Wszystko dlatego, że Google nie udostępnia dla nich już aktualizacji bezpieczeństwa. Co można zrobić w takiej sytuacji? Kupić nowy smartfon.

Miliard telefonów do wymiany

Aktualnie Google udostępnia aktualizacje bezpieczeństwa dla urządzeń z systemem Android 13 oraz nowszymi. Problem w tym, że według dostępnych statystyk to tylko 57,9 proc. wszystkich telefon i tabletów. Pozostałe 42,1 proc. sprzętów korzysta z Androida 12 lub jeszcze starszego. To oznacza, że są one narażone na ewentualne zagrożenia.

Advertisement

Szacuje się, że na całym świecie jest około 4 mld użytkowników Androida. Gdyby tak było, to oznaczałoby to, że niemal 1,7 mld z nich korzysta z urządzenia, które jest potencjalnie niebezpieczne.

Dla porównania aż 90 proc. użytkowników iPhone'ów korzysta z dwóch najnowszych wersji systemu operacyjnego iOS, czyli iOS 26 oraz iOS 18 (Apple zmienił sposób oznaczania, stąd taka różnica w liczbach). Wiadomo, skąd biorą się różnice. Modeli telefonów z Androidem są tysiące, a iPhone'ów jest co najwyżej kilkadziesiąt. Nie zmienia to faktu, że różnica jest kolosalna.

Google oczywiście zapewnia, że posiadacze starszych modeli nadal korzystają z zabezpieczeń w ramach Play Protect. Jednocześnie firma zaleca wymianę urządzenia na nowe.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PhoneArena