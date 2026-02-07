Polacy dają się robić jak dzieci. BLIK odpowiada

Polacy cały czas dają nagminnie się oszukiwać. Oszuści notorycznie przejmują nasze konta w mediach społecznościowych, a następnie wysyłają do znajomych prośby o przelew BLIK. Chociaż metoda jest powszechnie znana, to wciąż wypada niezwykle skutecznie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Doszło wręcz do tego, że sami oszuści zaczęli rozmawiać i proponować wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Jednak Polski Standard Płatności nie ma tego w planach.

BLIK z zabezpieczeniem geolokalizacyjnym?

Na forum oszustów, wykorzystujących metodę na BLIK, zaczęły pojawiać się wpisy, w których przestępcy rozmawiają o potencjalnych zabezpieczeniach. Jeden z pomysłów to wprowadzenie ochrony na podstawie geolokalizacji.

Jeśli miejsce zatwierdzenia płatności znacząco różni się od miejsca płatności lub wypłaty z bankomatu, to transakcja mogłaby być automatycznie anulowana.

O możliwość wprowadzenia takiego zabezpieczenia zapytał serwis cashless.pl. Polski Standard Płatności, operator BLIKA, nie ma tego w planach.

W artykule przywołano spekulacje pojawiające się w środowisku przestępczym, a nie opis konkretnych, ogłoszonych przez nas rozwiązań. Każda transakcja Blik już dziś wymaga świadomego potwierdzenia w aplikacji bankowej, z widoczną kwotą i kontekstem operacji – konkretnym miejscem, w które mają trafić pieniądze. odpowiedziało biuro prasowe BLIK.

Zdaniem BLIKA pełna wiedza o operacji i decyzja o finalizacji transakcji leży po stronie użytkownika. Ma on wszystkie potrzebne informacje, aby zorientować się, że może paść ofiarą oszustwa. Jednocześnie Polski Standard Płatności zwraca uwagę na konieczność lepszego zabezpieczenia swoich kont w mediach społecznościowych, od których zazwyczaj zaczynają się tego typu oszustwa.