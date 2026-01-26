mBank: odcina klientów od BLIKA. Zapisz te daty
Jeśli w tym tygodniu nie zadziała nam BLIK, może to wcale nie być żadna awaria. mBank poinformował na swojej stronie z komunikatami, że w najbliższym czasie zaplanował aż dwie krótkie przerwy rozwojowe, związane z tą popularną usługą.
Z komunikatu, jaki wydał mBank, wynika, że prace będą realizowane wyłącznie w godzinach nocnych tak, aby jak najmniej przeszkadzały klientom banku.
mBank - dwie przerwy w działaniu usługi BLIK
Zaplanowane prace będą miały dwa etapy i odbędą się w nocy:
- z 27 na 28 stycznia 2026
- z 29 na 30 stycznia 2026
Podczas każdej z tych przerw, w godzinach 2:30 - 4:00, usługa BLIK będzie całkowicie niedostępna dla klientów mBanku.
Usługa BLIK niedostępna - co to znaczy dokładnie?
Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie, klienci nie zapłacą BLIK-iem. Oznacza to, że zarówno nie zrealizują oni przelewu na telefon BLIK, jak i nie wyślą/odbiorą prośby o przelew.
Niezależnie od przeprowadzanych prac, bez najmniejszych problemów będzie można płacić kartą i zlecać przelewy w aplikacji mobilnej, albo przez serwis transakcyjny.
Bank przeprasza za wszelkie utrudnienia i jednocześnie zachęca, aby na bieżąco sprawdzać wszelkie aktualne informacje na temat planowanych przerw, na oficjalnej stronie z komunikatami.
To właśnie na stronie banku, znajdziemy także wszelkie ważne informacje, odnośnie do bezpieczeństwa naszych pieniędzy w sieci. mBank na bieżąco przestrzega klientów przed nowymi metodami cyberprzestępców, których coraz to nowsze triki pozwalają na wyłudzanie danych i pieniędzy od uczciwych obywateli.