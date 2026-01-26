mBank: odcina klientów od BLIKA. Zapisz te daty

Z komunikatu, jaki wydał mBank, wynika, że prace będą realizowane wyłącznie w godzinach nocnych tak, aby jak najmniej przeszkadzały klientom banku.

mBank - dwie przerwy w działaniu usługi BLIK

Zaplanowane prace będą miały dwa etapy i odbędą się w nocy:

z 27 na 28 stycznia 2026

z 29 na 30 stycznia 2026

Podczas każdej z tych przerw, w godzinach 2:30 - 4:00, usługa BLIK będzie całkowicie niedostępna dla klientów mBanku.

Usługa BLIK niedostępna - co to znaczy dokładnie?

Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie, klienci nie zapłacą BLIK-iem. Oznacza to, że zarówno nie zrealizują oni przelewu na telefon BLIK, jak i nie wyślą/odbiorą prośby o przelew.

Niezależnie od przeprowadzanych prac, bez najmniejszych problemów będzie można płacić kartą i zlecać przelewy w aplikacji mobilnej, albo przez serwis transakcyjny.

Bank przeprasza za wszelkie utrudnienia i jednocześnie zachęca, aby na bieżąco sprawdzać wszelkie aktualne informacje na temat planowanych przerw, na oficjalnej stronie z komunikatami.