To już dzisiaj. 24 grudnia wchodzą nowe przepisy ws. wypłat Polaków

Od 24 grudnia w Polsce zaczyna obowiązywać unijna dyrektywa o transparentności wynagrodzeń, a przynajmniej jej pierwsza część. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek już na etapie rekrutacji publikować zakładane wynagrodzenia. Do tego każdy będzie mógł dowiedzieć się, ile zarabiają inne osoby w firmie na podobnym stanowisku.

Nowe przepisy w Polsce

Dzisiaj w Polsce weszły nowe przepisy. Od 24 grudnia każdy pracodawca, nieważne czy mały, czy duży, ma obowiązek informować o minimalnej stawce wynagrodzenia na danym stanowisku.

Taka informacja musi zostać obowiązkowa przekazana przed rozmową kwalifikacyjną lub podpisaniem umowy. Niestety, nie będzie obowiązku podawania jej już w samym ogłoszeniu. Jednocześnie rekruterzy nie mogą pytać kandydatów o ich dotychczasowe wynagrodzenie.

Na tym jednak nie koniec zmian. Unijna dyrektywa pozwala też pracownikom uzyskać informacje o swoim wynagrodzeniu w zestawieniu ze średnimi stawkami i przedziałami płacowymi w firmie, także z podziałem na płeć. Takie dane otrzymamy tylko w przypadku porównywalnych stanowisk. Tym samym nie dowiemy się, ile zarabia nasz szef.

Warto też pamiętać, że nie poznamy dokładnej wypłaty koleżanki czy kolegi na tym samym stanowisku. Firma ma jedynie obowiązek ujawnić średnie wynagrodzenie wszystkich osób, wykonujących podobną pracę.