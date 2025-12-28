Handheld marzeń. Ma ekran OLED i odświeżanie 144 Hz

Konsole retro cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Nic dziwnego, że kolejni producenci wprowadzają na rynek urządzenia, które mają czymś wyróżniać się na tle konkurencji. Jednym z nich jest Mangmi Pocket Max.

Mangmi Pocket Max

Mangmi Pocket Max to konsola, która przede wszystkim wyróżnia się możliwością wymiany przycisków. Te będą montowane magnetycznie, więc w razie potrzeby możemy zamienić je miejscami lub zamontować inne.

Producent nie chwali się, jakie opcjonalne elementy będą dostępne w zestawie. Natomiast mają one być produkowane również przez firmy zewnętrzne, więc dostępnych opcji może być naprawdę dużo.

Oczywiście nie jest to pierwsza tego typu konsola. Na rynku dostępny jest już model AYANEO 3 z systemem Windows. Jednak ten kosztuje aż 1499 dolarów. Nie znamy jeszcze ceny Mangmi Pocket Max, ale możemy się domyślać, że będzie trochę niższa.

Poza tym konsola Mangmi Pocket Max wyposażona będzie w ekran OLED o odświeżaniu 144 Hz. Za wydajność odpowiadać będzie układ Qualcomm Snapdragon 865. Nie jest to może najnowszy SoC (został wydany w 2019 roku), ale nadal jest wystarczająco wydajny, aby poradzić sobie ze wszystkimi grami mobilnymi i retro. Urządzenie będzie działać na systemie Android.