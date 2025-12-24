Iga Świątek i Sabalenka bez cenzury. Wielki hit powraca do CANAL+

Kulisy świata wielkiego tenisa

Pierwszy sezon dokumentu był prawdziwym hitem na przełomie 2023 i 2024 roku. Teraz twórcy idą o krok dalej. Bartek Ignacik i Żelisław Żyżyński ponownie zajrzeli z kamerami tam, gdzie kibice nie mają wstępu. Nowa seria pokazuje cały 2025 rok w kobiecym tenisie.

Zobaczymy nie tylko wielkie triumfy, ale też chwile zwątpienia. Zawodniczki szczerze opowiadają o presji i trudnych decyzjach. To nie jest zwykła relacja z meczów. To opowieść o ludziach, którzy za wszelką cenę chcą być na szczycie.

Sabalenka i Świątek w rolach głównych

Pierwszy odcinek zadebiutuje w czwartek, 25 grudnia 2025 roku. Jego bohaterką będzie Aryna Sabalenka. Białorusinka zdominowała sezon 2025, ale w serialu pokazuje ludzką twarz. Zastanawia się, czy rok bez tytułu wielkoszlemowego byłby dla niej porażką.

Fani Igi Świątek muszą poczekać do Nowego Roku. Polska mistrzyni podsumuje swój sezon jednym słowem. Dowiemy się, jakie wydarzenie zmusiło jej sztab do bardzo poważnej narady. To będzie wyjątkowo szczery materiał o liderce naszej kadry.

Pasje, psy i walka z depresją

Serial "8 wspaniałych" to także historie mniej oczywiste. Coco Gauff wyjaśni, dlaczego z uśmiechem przyjęła porównanie do... psa. Z kolei Amanda Anisimova opowie o swojej walce z depresją. Tenisistka zdradzi też, jak malowanie obrazów pomaga jej odzyskać spokój.

Harmonogram premier w CANAL+:

Aryna Sabalenka – 25 grudnia 2025 roku,

Iga Świątek – 1 stycznia 2026 roku,

Coco Gauff – 8 stycznia 2026 roku,

Amanda Anisimova – 15 stycznia 2026 roku.

Kolejne odcinki będą poświęcone Jelenie Rybakinie, Jessice Peguli, Madison Keys i Jasmine Paolini. Łącznie zobaczymy osiem epizodów. Każdy z nich będzie trafiać do serwisu CANAL+ w kolejne czwartki.