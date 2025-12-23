Suntago bez kolejek. T-Mobile wprowadza „Magentowy Fast Track”

Z T-Mobile unikniesz kolejek

Wizyta w Suntago, szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym, często wiąże się z długim oczekiwaniem do kasy. Od 23 grudnia użytkownicy magentowej sieci mogą tego uniknąć. T-Mobile nawiązał współpracę z parkiem, wprowadzając usługę Magentowy Fast Track.

Jak działa szybkie wejście do Suntago?

Nowa usługa jest dostępna dla wszystkich uczestników programu Magenta Moments. Pozwala ona ominąć standardową kolejkę i udać się bezpośrednio do dedykowanej kasy. Dzięki temu czas oczekiwania na wejście do strefy zabawy skraca się do minimum.

Aby skorzystać z tej opcji, należy otworzyć aplikację Mój T-Mobile i przejść do zakładki Moments. Tam użytkownik odblokowuje ofertę "Magentowy Fast Track". Na miejscu wystarczy przejść przez charakterystyczną magentową bramkę i okazać wygenerowany kod QR. Co ważne, jeden kod uprawnia do priorytetowego wejścia aż cztery osoby.

Tańsze bilety dla klientów operatora

Omijanie kolejek to nie jedyna nowość. T-Mobile przygotował również bonus finansowy dla osób planujących wodne szaleństwo. W aplikacji dostępny jest voucher o wartości 20 zł. Można go wykorzystać na zakup biletów lub opłacenie dodatkowych atrakcji na terenie obiektu.