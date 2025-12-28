Już nie tylko pamięci RAM. AMD i NVIDIA też podnoszą ceny

Wszyscy chyba już zdają sobie sprawę, że nadchodzący rok będzie fatalny dla rynku komputerowego. Głównym problemem są rosnące ceny pamięci RAM oraz dysków SSD. Jednak pośrednio dotkną one też innych sprzętów, w tym gotowych komputerów, laptopów, ale też kart graficznych. Tak, NVIDIA i AMD też za chwilę zaserwują nam podwyżki.

Wzrost cen kart graficznych

Takie doniesienia docierają do nas z chińskiego forum Board Channels, które zazwyczaj jest bardzo dobry źródłem informacji. Partnerzy AMD oraz NVIDII już mieli zostać poinformowany, że na początku 2026 roku będą musieli więcej zapłacić za GPU.

W przypadku AMD ceny mają wzrosnąć już w styczniu 2026 roku. Z kolei NVIDIA ma podnieść ceny od lutego. Problem w tym, że nie będzie to jednorazowa podwyżka. Obie firmy mają systematycznie podnosić ceny przez kilka kolejnych miesięcy. W takim wypadku ASUS, Gigabyte czy MSI nie będą miały wyboru i również będą musiały dostosować swoje cenniki do nowych realiów.