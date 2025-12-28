Sprzęt

Już nie tylko pamięci RAM. AMD i NVIDIA też podnoszą ceny

Podwyżka cen pamięci RAM oraz dysków SSD to dopiero początek problemów. Gracze muszą się szykować również na droższe karty graficzne.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:35
1
Wszyscy chyba już zdają sobie sprawę, że nadchodzący rok będzie fatalny dla rynku komputerowego. Głównym problemem są rosnące ceny pamięci RAM oraz dysków SSD. Jednak pośrednio dotkną one też innych sprzętów, w tym gotowych komputerów, laptopów, ale też kart graficznych. Tak, NVIDIA i AMD też za chwilę zaserwują nam podwyżki.

Wzrost cen kart graficznych

Takie doniesienia docierają do nas z chińskiego forum Board Channels, które zazwyczaj jest bardzo dobry źródłem informacji. Partnerzy AMD oraz NVIDII już mieli zostać poinformowany, że na początku 2026 roku będą musieli więcej zapłacić za GPU.

W przypadku AMD ceny mają wzrosnąć już w styczniu 2026 roku. Z kolei NVIDIA ma podnieść ceny od lutego. Problem w tym, że nie będzie to jednorazowa podwyżka. Obie firmy mają systematycznie podnosić ceny przez kilka kolejnych miesięcy. W takim wypadku ASUS, Gigabyte czy MSI nie będą miały wyboru i również będą musiały dostosować swoje cenniki do nowych realiów.

Na razie nie wiadomo, jak duże będą to podwyżki. Zestaw GPU i VRAM to w wielu przypadkach nawet 80 proc. ceny całej karty graficznej. Zatem należy się szykować na mało optymistyczny scenariusz. Podwyżki mogą być wysokie. Może nie od razu, ale w perspektywie kilku miesięcy wzrost może być znaczący.

Image
telepolis
amd Nvidia karty graficzne ceny kart graficznych
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: wccftech