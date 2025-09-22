Samsung chce dogonić Apple przy nagrywaniu filmów. S26 czeka rewolucja

Nie jest to wyłącznie kwestia sprzętowa: Samsungowi nie brakuje ani porządnych matryc, ani optyki. Problemem jest oprogramowanie. iPhone dzięki profesjonalnemu kodekowi ProRes potrafi nagrywać filmy, które znajduą swoje zastosowanie także dla profesjonalnych filmowców. Obecnie nagrania z flagowych smartfonów Samsunga są ładne, jednak znacznie mniej elastyczne w postprodukcji i nadają się raczej do nagrywania filmików z wakacji.

Samsung APV

To się jednak zmieni. W przyszłym roku wraz z Samsungiem Galaxy S26 ma zadebiutować autorski kodek Samsunga Advanced Professional Video (APV). Warto dodać, że firma wspominała o nim już w 2023 roku, jednak po tym temat ucichł. Jak widać, nie ostatecznie.

Po pierwsze, zaoferuje on nawet o 20% wyższą wydajność pamięci. Co za tym idzie, pozwoli na utrwalenie większej ilości danych. Zaoferuje on przy tym bezstratne nagrywanie wideo z pełną obsługą LOG i HDR, oraz podpróbkowanie chrominancji 4:4:4. A to wszystko przy 12-bitowej głębi kolorów.