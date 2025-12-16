Sprzęt

Kingston ostrzega. Pamięci RAM i SSD będą tylko drożeć

To już pewne. Czarne chmury w przypadku modułów RAM i nośników półprzewodnikowych zbyt szybko nie odejdą - burza dopiero przed nami.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kingston ostrzega. Pamięci RAM i SSD będą tylko drożeć

Jedna jaskółka wiosny nie czyni i wygląda na to, że nie ma co wierzyć w słowa Sapphire. Na rynku DRAM i NAND drożej będzie nie tylko teraz, ale również przez cały 2026 rok. Takie wnioski płyną z wypowiedzi Camerona Crandalla, Datacenter SSD Business Managera w Kingstonie, który w niedawnym podcaście przedstawił dość ponury obraz rynku pamięci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kingston nie ma zamiaru wycofywać się z rynku konsumenckiego

Według Crandalla ceny NAND wzrosły już o 246% względem pierwszego kwartału 2025 roku, przy czym aż 70% tego skoku miało miejsce w ciągu zaledwie ostatnich 60 dni. To szczególnie istotne, bo pamięć NAND odpowiada nawet za 90% kosztów produkcji SSD. W praktyce oznacza to jedno - producenci nie mają wyjścia i muszą podnosić ceny nośników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM XPG Lancer Blade C32 32GB (2x16GB) 6400MHz Czarny
Pamięć RAM XPG Lancer Blade C32 32GB (2x16GB) 6400MHz Czarny
0 zł
1569 zł - najniższa cena
Kup teraz 1569 zł
Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) 6000MHz Biały
Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) 6000MHz Biały
0 zł
2169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2169.99 zł
Pamięć RAM PNY Performance MD8GSD42666-SB 8GB 2666MHz
Pamięć RAM PNY Performance MD8GSD42666-SB 8GB 2666MHz
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Advertisement

Jego zdaniem, jeśli ktoś planuje modernizację komputera, powinien zrobić to jak najszybciej. Odkładanie zakupu ma tylko pogorszyć sytuację, bo za 30 dni sprzęt będzie droższy, a kolejne 30 dni później cena znów może wzrosnąć. Crandall podkreśla, że w ciągu 29 lat pracy w Kingstonie nie widział jeszcze tak dynamicznych i gwałtownych podwyżek.

W trakcie rozmowy pojawił się również wątek przyszłości Kingstona na rynku konsumenckim. Po decyzji Microna o wycofaniu się z tego segmentu pojawiły się obawy, że podobną drogą pójdą inni gracze. Crandall uspokaja jednak, że Kingston wraz z innymi producentami SSD oraz RAM zamierza wypełnić lukę po zamknięciu marki Crucial.

Na koniec Crandall wyraził nadzieję, że obecny niedobór nie potrwa zbyt długo. Nie wierzy w czarny scenariusz zakładający dekadę wysokich cen, ale jednocześnie jasno zaznacza, że na szybkie obniżki nie ma co liczyć. Dla osób planujących zakup pamięci lub dysku rada jest prosta - jeśli potrzebujesz sprzętu, kup go teraz, bo taniej zbyt szybko nie będzie.

Image
telepolis
Kingston nand RAM SSD DRAM DDR4 DDR5 nośnik półprzewodnikowy
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Kingston, The Full Nerd Network, Tom's Hardware, oprac. własne