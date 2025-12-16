Kingston ostrzega. Pamięci RAM i SSD będą tylko drożeć

Jedna jaskółka wiosny nie czyni i wygląda na to, że nie ma co wierzyć w słowa Sapphire. Na rynku DRAM i NAND drożej będzie nie tylko teraz, ale również przez cały 2026 rok. Takie wnioski płyną z wypowiedzi Camerona Crandalla, Datacenter SSD Business Managera w Kingstonie, który w niedawnym podcaście przedstawił dość ponury obraz rynku pamięci.

Kingston nie ma zamiaru wycofywać się z rynku konsumenckiego

Według Crandalla ceny NAND wzrosły już o 246% względem pierwszego kwartału 2025 roku, przy czym aż 70% tego skoku miało miejsce w ciągu zaledwie ostatnich 60 dni. To szczególnie istotne, bo pamięć NAND odpowiada nawet za 90% kosztów produkcji SSD. W praktyce oznacza to jedno - producenci nie mają wyjścia i muszą podnosić ceny nośników.

Jego zdaniem, jeśli ktoś planuje modernizację komputera, powinien zrobić to jak najszybciej. Odkładanie zakupu ma tylko pogorszyć sytuację, bo za 30 dni sprzęt będzie droższy, a kolejne 30 dni później cena znów może wzrosnąć. Crandall podkreśla, że w ciągu 29 lat pracy w Kingstonie nie widział jeszcze tak dynamicznych i gwałtownych podwyżek.

W trakcie rozmowy pojawił się również wątek przyszłości Kingstona na rynku konsumenckim. Po decyzji Microna o wycofaniu się z tego segmentu pojawiły się obawy, że podobną drogą pójdą inni gracze. Crandall uspokaja jednak, że Kingston wraz z innymi producentami SSD oraz RAM zamierza wypełnić lukę po zamknięciu marki Crucial.