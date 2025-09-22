Startuje Stargaze. To telewizja dla twórców internetowych

Telewizja spotyka Internet

22 września 2025 roku w Polsce oficjalnie zadebiutował projekt Stargaze. To pierwsze rozwiązanie w kraju, które otwiera telewizję na twórców internetowych i jednocześnie działa jak elastyczna platforma cyfrowa. Od października wystartuje także kanał linearny Stargaze TV.

Stargaze redefiniuje relacje między mediami tradycyjnymi a kulturą online. Twórcy zyskują prestiż i zasięg telewizji, a jednocześnie korzystają z nowoczesnych modeli monetyzacji znanych z Internetu. Widzowie mogą oglądać treści w "kuratowanym" katalogu, bez uzależnienia od algorytmów.

Różnorodni twórcy i formaty

Już na starcie platforma zebrała szerokie grono internetowych osobowości. Pojawili się między innymi Bracia Malczyńscy, Papiery rozwodowe (Z Dvpy & MishON), Człowiek Absurdalny, Smakowite Dania, BeautyBoy czy Yoga Beats Studio. Obok nich widzowie znajdą też publicystykę, lifestyle, edukację, sport i gaming.

Ważnym elementem są partnerstwa z mediami. Stargaze współpracuje między innymi z redakcją XYZ, odpowiedzialną za takie formaty, jak "Można jaśniej" czy "Raport XYZ", a także z Grupą Iberion i portalem Świat Gwiazd, który dostarcza wywiady i materiały o znanych osobach.

Pełny ekosystem treści

Stargaze nie ogranicza się tylko do ramówki telewizyjnej. W ofercie znajdziemy VOD, transmisje na żywo, subskrypcje i pay-per-view. Dzięki temu widzowie mogą wybierać sposób oglądania, a twórcy korzystać z wielu źródeł przychodów.