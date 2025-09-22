Telewizja i VoD

Startuje Stargaze. To telewizja dla twórców internetowych

Nowa platforma i kanał telewizyjny Stargaze właśnie wystartowały w Polsce. To projekt, który łączy świat influencerów i dziennikarzy z zasięgiem telewizji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:56
Telewizja spotyka Internet

22 września 2025 roku w Polsce oficjalnie zadebiutował projekt Stargaze. To pierwsze rozwiązanie w kraju, które otwiera telewizję na twórców internetowych i jednocześnie działa jak elastyczna platforma cyfrowa. Od października wystartuje także kanał linearny Stargaze TV.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stargaze redefiniuje relacje między mediami tradycyjnymi a kulturą online. Twórcy zyskują prestiż i zasięg telewizji, a jednocześnie korzystają z nowoczesnych modeli monetyzacji znanych z Internetu. Widzowie mogą oglądać treści w "kuratowanym" katalogu, bez uzależnienia od algorytmów.

Różnorodni twórcy i formaty

Już na starcie platforma zebrała szerokie grono internetowych osobowości. Pojawili się między innymi Bracia Malczyńscy, Papiery rozwodowe (Z Dvpy & MishON), Człowiek Absurdalny, Smakowite Dania, BeautyBoy czy Yoga Beats Studio. Obok nich widzowie znajdą też publicystykę, lifestyle, edukację, sport i gaming.

Ważnym elementem są partnerstwa z mediami. Stargaze współpracuje między innymi z redakcją XYZ, odpowiedzialną za takie formaty, jak "Można jaśniej" czy "Raport XYZ", a także z Grupą Iberion i portalem Świat Gwiazd, który dostarcza wywiady i materiały o znanych osobach.

Pełny ekosystem treści

Stargaze nie ogranicza się tylko do ramówki telewizyjnej. W ofercie znajdziemy VOD, transmisje na żywo, subskrypcje i pay-per-view. Dzięki temu widzowie mogą wybierać sposób oglądania, a twórcy korzystać z wielu źródeł przychodów.

Stawiamy na szerokie spektrum twórców: dziennikarzy, youtuberów, podcasterów i artystów. Partnerstwa z redakcjami, jak XYZ czy Iberion, oraz współpraca z dziesiątkami influencerów pokazują, jak łączymy siłę telewizji z dynamiką digitalu – w jednym, skalowalnym systemie dystrybucji.

Łukasz Wysocki, VP Partnerships EMEA & Country Lead Poland w Tivio Studio
Image
telepolis
VoD telewizja internetowa streaming wideo nowy kanał TV influencerzy Stargaze youtuberzy telewizja dla twórców internetowych Stargaze TV
Zródła zdjęć: Stargaze
Źródła tekstu: Stargaze