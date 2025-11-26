Dzieci już miotają się w konwulsjach. 10 grudnia stracą Internet

Chociaż dzieci i ryby głosu nie mają, próbują krzyczeć w sądzie

Australijskie prawo zakazujące osobom poniżej 16. roku życia korzystania z mediów społecznościowych zostało zaskarżone do Sądu Najwyższego. Dwoje 15-latków, Noah Jones i Macy Neyland, stoi na czele pozwu, twierdząc, że przepisy naruszają konstytucyjnie gwarantowaną wolność swobodnej wypowiedzi, w tym uczestnictwa w życiu politycznym.

Pozew złożyła organizacja Digital Freedom Project, kierowana przez polityka Johna Ruddicka. Według organizacji przepisy, które wejdą w życie już 10 grudnia 2025 roku, są „nadmiernie surowe” i pozbawiają ponad 2,5 miliona młodych Australijczyków prawa do uczestnictwa w dyskursie politycznym.​

Konta zostaną zablokowane lub nawet zupełnie usunięte

Od 10 grudnia platformy takie jak TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat czy X będą zobowiązane do zablokowania możliwości zakładania kont przez osoby poniżej 16. roku życia, a istniejące konta nastoletnich użytkowników zostaną dezaktywowane lub usunięte. Za nieprzestrzeganie przepisów firmom grożą kary do 49,5 miliona dolarów australijskich.​