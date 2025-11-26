Snapdragon 8 Gen 5 już oficjalnie. Mniej elitarnie, ale taniej

Rdzenie Oryon i 3 nm

Sowy SoC powstaje w technologii 3 nm i opiera się na autorskich rdzeniach CPU Oryon, z dwoma rdzeniami Prime taktowanymi do 3,8 GHz i sześcioma rdzeniami Performance do 3,32 GHz, co zapewnia 36% wzrost wydajności w porównaniu do starszego Snapdragona 8 Gen 3 oraz o 11% lepszą wydajność GPU.

Chip wyposażono również w zaawansowany moduł AI, który jest o 46% szybszy niż w poprzedniku, oraz wspiera techniki grafiki takie jak ray tracing i mesh shading.

Modem nieco słabszy niż Snapdragona 8 Gen 5, no i zdjęcia góra 108 Mpix

W kwestii łączności Snapdragon 8 Gen 5 oferuje modem X80, choć z nieco niższymi prędkościami 5G niż wersja Elite. Chip rzecz jasna wspiera technologie Bluetooth, Wi-Fi, łączność satelitarną i ultra-szerokopasmową (UWB).

Pod względem multimediów smartfony z tym układem mogą liczyć na obsługę potrójnego aparatu 48 MP oraz pojedynczego do 108 MP, a także zaawansowane funkcje fotograficzne i wideo, takie jak przetwarzanie AI w czasie rzeczywistym, nagrywanie w 4K z 120 kl/s i tryb Night Vision 3.0.