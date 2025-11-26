Snapdragon 8 Gen 5 już oficjalnie. Mniej elitarnie, ale taniej
Snapdragon 8 Gen 5 to nowy układ SoC Qualcommu, który plasuje się poniżej topowego modelu Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale nadal oferując wysoką wydajność. Słowem, to takie premium dla osób o mniej zasobnych portfelach.
Rdzenie Oryon i 3 nm
Sowy SoC powstaje w technologii 3 nm i opiera się na autorskich rdzeniach CPU Oryon, z dwoma rdzeniami Prime taktowanymi do 3,8 GHz i sześcioma rdzeniami Performance do 3,32 GHz, co zapewnia 36% wzrost wydajności w porównaniu do starszego Snapdragona 8 Gen 3 oraz o 11% lepszą wydajność GPU.
Chip wyposażono również w zaawansowany moduł AI, który jest o 46% szybszy niż w poprzedniku, oraz wspiera techniki grafiki takie jak ray tracing i mesh shading.
Modem nieco słabszy niż Snapdragona 8 Gen 5, no i zdjęcia góra 108 Mpix
W kwestii łączności Snapdragon 8 Gen 5 oferuje modem X80, choć z nieco niższymi prędkościami 5G niż wersja Elite. Chip rzecz jasna wspiera technologie Bluetooth, Wi-Fi, łączność satelitarną i ultra-szerokopasmową (UWB).
Pod względem multimediów smartfony z tym układem mogą liczyć na obsługę potrójnego aparatu 48 MP oraz pojedynczego do 108 MP, a także zaawansowane funkcje fotograficzne i wideo, takie jak przetwarzanie AI w czasie rzeczywistym, nagrywanie w 4K z 120 kl/s i tryb Night Vision 3.0.
Pierwsze urządzenia ze Snapdragonem 8 Gen 5 pojawią się już w nadchodzących tygodniach, w tym modele od marek OnePlus, Motorola, Vivo i iQOO. OnePlus 15R będzie jednym z pierwszych smartfonów korzystających z tego procesora, a to już typowa średnia półka (na zdjęciu okładkowym).