Nauka

Prowadzisz siedzący tryb życia? Ten napój ochroni twoje serce

Dobra wiadomość jest taka, że popularne napoje, takie jak kakao i herbata mogą chronić serce przed ukrytymi uszkodzeniami, które wynikają z siedzącego trybu życia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:08
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Prowadzisz siedzący tryb życia? Ten napój ochroni twoje serce

Kakao i herbata to dobry pomysł

Także, jeśli na śniadanie sięgasz zazwyczaj po kubek kakao lub herbaty - lepiej nie możesz zrobić. Naukowcy odkryli właśnie, że produkty bogate we flawanole mogę zapobiegać pogorszeniu funkcji naczyń krwionośnych, które występuje po długotrwałym siedzeniu, szczególnie u mężczyzn.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nawet wysportowani mężczyźni byli pozbawieni ochrony, jeśli wcześniej nie spożywali flawanoli. Napój kakaowy bogaty w te związki utrzymywał tętnice w prawidłowym funkcjonowaniu. Codzienne produkty spożywcze, takie jak borówki, jabłka, orzechy, herbata i niektóre produkty kakaowe, mogą zatem stanowić prosty sposób na długotrwałą ochronę zdrowia naczyń krwionośnych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Herbata ADALBERTS Green Fruits Szczęście (20 sztuk)
Herbata ADALBERTS Green Fruits Szczęście (20 sztuk)
-2.5 zł
9.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7.49 zł
Herbata ADALBERTS Strawberry Miłość (20 sztuk)
Herbata ADALBERTS Strawberry Miłość (20 sztuk)
0 zł
9.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9.99 zł
Herbata DILMAH Ceylon Gold (100 sztuk)
Herbata DILMAH Ceylon Gold (100 sztuk)
0 zł
26.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 26.9 zł
Advertisement

Co więcej, flawanole mogą być prostym sposobem na ograniczenie spożycia alkoholu, chroniącym tętnice przed ukrytymi zagrożeniami. 

Nowego odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham 

Wcześniej wiązano już flawanole z korzystnym wpływem na układ sercowo-naczyniowy w sytuacjach stresu psychologicznego. Najnowsze badanie opiera się na tych wcześniejszych dowodach.

Niezależnie od tego, czy siedzimy, przy biurku, za kierownicą samochodu, w pociągu, na kanapie, czytając książkę lub oglądając telewizję, wszyscy spędzamy dużo czasu w pozycji siedzącej. Chociaż nie ruszamy ciałem, nadal narażamy je na stres. Znalezienie sposobów na złagodzenie wpływu nieprzerwanego siedzenia na nasz układ naczyniowy może pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób serca.

tłumaczy dr Catarina Rendeiro, autorka badania. 
Image
telepolis
zdrowie jedzenie badania naukowe dieta na zdrowie kakao
Zródła zdjęć: Valeri Vatel / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com