Prowadzisz siedzący tryb życia? Ten napój ochroni twoje serce
Dobra wiadomość jest taka, że popularne napoje, takie jak kakao i herbata mogą chronić serce przed ukrytymi uszkodzeniami, które wynikają z siedzącego trybu życia.
Kakao i herbata to dobry pomysł
Także, jeśli na śniadanie sięgasz zazwyczaj po kubek kakao lub herbaty - lepiej nie możesz zrobić. Naukowcy odkryli właśnie, że produkty bogate we flawanole mogę zapobiegać pogorszeniu funkcji naczyń krwionośnych, które występuje po długotrwałym siedzeniu, szczególnie u mężczyzn.
Nawet wysportowani mężczyźni byli pozbawieni ochrony, jeśli wcześniej nie spożywali flawanoli. Napój kakaowy bogaty w te związki utrzymywał tętnice w prawidłowym funkcjonowaniu. Codzienne produkty spożywcze, takie jak borówki, jabłka, orzechy, herbata i niektóre produkty kakaowe, mogą zatem stanowić prosty sposób na długotrwałą ochronę zdrowia naczyń krwionośnych.
Co więcej, flawanole mogą być prostym sposobem na ograniczenie spożycia alkoholu, chroniącym tętnice przed ukrytymi zagrożeniami.
Nowego odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham
Wcześniej wiązano już flawanole z korzystnym wpływem na układ sercowo-naczyniowy w sytuacjach stresu psychologicznego. Najnowsze badanie opiera się na tych wcześniejszych dowodach.
Niezależnie od tego, czy siedzimy, przy biurku, za kierownicą samochodu, w pociągu, na kanapie, czytając książkę lub oglądając telewizję, wszyscy spędzamy dużo czasu w pozycji siedzącej. Chociaż nie ruszamy ciałem, nadal narażamy je na stres. Znalezienie sposobów na złagodzenie wpływu nieprzerwanego siedzenia na nasz układ naczyniowy może pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób serca.