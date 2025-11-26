Prowadzisz siedzący tryb życia? Ten napój ochroni twoje serce

Kakao i herbata to dobry pomysł

Także, jeśli na śniadanie sięgasz zazwyczaj po kubek kakao lub herbaty - lepiej nie możesz zrobić. Naukowcy odkryli właśnie, że produkty bogate we flawanole mogę zapobiegać pogorszeniu funkcji naczyń krwionośnych, które występuje po długotrwałym siedzeniu, szczególnie u mężczyzn.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nawet wysportowani mężczyźni byli pozbawieni ochrony, jeśli wcześniej nie spożywali flawanoli. Napój kakaowy bogaty w te związki utrzymywał tętnice w prawidłowym funkcjonowaniu. Codzienne produkty spożywcze, takie jak borówki, jabłka, orzechy, herbata i niektóre produkty kakaowe, mogą zatem stanowić prosty sposób na długotrwałą ochronę zdrowia naczyń krwionośnych.

Co więcej, flawanole mogą być prostym sposobem na ograniczenie spożycia alkoholu, chroniącym tętnice przed ukrytymi zagrożeniami.

Nowego odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham

Wcześniej wiązano już flawanole z korzystnym wpływem na układ sercowo-naczyniowy w sytuacjach stresu psychologicznego. Najnowsze badanie opiera się na tych wcześniejszych dowodach.