Samsung ma nowe pamięci. Są jeszcze szybsze i pojemniejsze

Wygląda na to, że dostawcy Zielonych szykują się na nowe układy. Na razie trudno jednak powiedzieć czy mowa o serii konsumenckiej, czy profesjonalnej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
Samsung ruszył z masową produkcją kości GDDR7 o pojemności 24 Gb (3 GB) i wydajności 28 Gbps. W porównaniu do dotychczasowych 16 Gb (2 GB) pozwolą one na stworzenie kart graficznych dysponujących większą pamięcią VRAM, w domyśle wyczekiwana serią NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER. Ale również rozwiązań do stacji roboczych.

Oprócz tego czebol ma również warianty 32 i 36 Gbps

Nowe rozwiązanie ma ten sam format (266 FBGA) co dotychczasowe układy, a więc nie wymaga zmian w PCB wśród producentów autorskich modeli. Według dotychczasowych plotek GeForce RTX 5070 SUPER zaoferuje 18 GB, a GeForce RTX 5080 SUPER i GeForce RTX 5070 Ti SUPER dostaną 24 GB.

Oprócz tego Koreańczycy rozpoczęli również wysyłkę do partnerów próbek testowych dla szybszych wariantów 32 i 36 Gbps. Dotychczasowe karty graficzne korzystają z 28 GBps, z wyjątkiem GeForce RTX 5080, który wyposażono w wersję 30 Gbps.

Jeśli premiera serii GeForce RTX 5000 SUPER faktycznie nastąpi w drugiej połowie 2026 roku, to jest spora szansa, że NVIDIA sięgnie po szybsze kości. Wtedy dostaniemy spory skok wydajności w grach, nawet jeśli same GPU nie będą dużo mocniejsze. Jak na razie to jednak tylko domysły.

Nvidia samsung VRAM NVIDIA Blackwell GDDR7 GeForce RTX 5000 SUPER
Zródła zdjęć: Samsung, TechSpot
Źródła tekstu: Uniko's Hardware,, oprac. własne