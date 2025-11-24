Fintech

Pekao S.A. musi dać klientom kasę. Nawet 2500 zł

Bank Pekao S.A. musi dać swoim klientom rekompensatę. Niektóre osoby dostaną nawet 2500 zł po decyzji UOKiK.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:47
UOKiK wydał decyzję w sprawie Banku Pekao S.A. Zobowiązał instytucję finansową do wypłaty klientom rekompensat za notoryczne opóźnienia w odpowiedzi na reklamacje.

Pekao S.A ukarany przez UOKiK

UOKiK rozpoczął postępowanie po licznych doniesieniach od klientów, którzy nie otrzymywali odpowiedzi na reklamacje w wyznaczonych przez przepisy terminach. Nie były to pojedyncze przypadku. Praktyka miała charakter systemowy, a poszczególnie opóźnienia sięgały ponad 60 dni. W skrajnych przypadkach były dłuższe niż rok.

Trzymanie klientów w długotrwałej niepewności w sprawach dotyczących ich pieniędzy jest niedopuszczalne. Praktyki stosowane przez Bank Pekao S.A. przy rozpatrywaniu reklamacji mogły poważnie naruszać prawa konsumentów i nadszarpnąć wiarygodność banków jako instytucji zaufania publicznego. Przedłużająca się procedura reklamacyjna realnie pogarszała sytuację materialną konsumentów.

powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Bank, jak wynika z ustaleń UOKiK, wysyłał klientom szablonowe informacje o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Nie podawał w nich ani przyczyni opóźnienia, ani żadnych okoliczności. Ograniczał się tylko do stwierdzenia, że sprawa jest skomplikowana i wymaga zewnętrznych ustaleń. Tymczasem klienci często miesiącami czekali na odpowiedź.

W związku z tym UOKiK postanowił ukarać Pekao S.A. Bank musi wypłacić rekompensaty wszystkim klientom, którym w latach 2019-2023 nie odpowiedział na reklamację w ustawowym terminie 30 dni. Te będą uzależnione od ostatecznej decyzji oraz terminu przekroczenia.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na reklamację klienci mogą liczyć na 300 lub 600 zł rekompensaty. Jeśli decyzja była negatywna, to bank musi im wypłacić 1500 lub 2500 zł. W przypadku złożenia w tym czasie kilku reklamacji klient dostanie jedną rekompensatę, tę w wyższej kwocie. Warto pamiętać, że takie wypłaty są opodatkowane, więc bank będzie wysyłał PIT-11 do rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: UKOKiK