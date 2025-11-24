Pekao S.A. musi dać klientom kasę. Nawet 2500 zł

UOKiK wydał decyzję w sprawie Banku Pekao S.A. Zobowiązał instytucję finansową do wypłaty klientom rekompensat za notoryczne opóźnienia w odpowiedzi na reklamacje.

Pekao S.A ukarany przez UOKiK

UOKiK rozpoczął postępowanie po licznych doniesieniach od klientów, którzy nie otrzymywali odpowiedzi na reklamacje w wyznaczonych przez przepisy terminach. Nie były to pojedyncze przypadku. Praktyka miała charakter systemowy, a poszczególnie opóźnienia sięgały ponad 60 dni. W skrajnych przypadkach były dłuższe niż rok.

Trzymanie klientów w długotrwałej niepewności w sprawach dotyczących ich pieniędzy jest niedopuszczalne. Praktyki stosowane przez Bank Pekao S.A. przy rozpatrywaniu reklamacji mogły poważnie naruszać prawa konsumentów i nadszarpnąć wiarygodność banków jako instytucji zaufania publicznego. Przedłużająca się procedura reklamacyjna realnie pogarszała sytuację materialną konsumentów. powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Bank, jak wynika z ustaleń UOKiK, wysyłał klientom szablonowe informacje o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Nie podawał w nich ani przyczyni opóźnienia, ani żadnych okoliczności. Ograniczał się tylko do stwierdzenia, że sprawa jest skomplikowana i wymaga zewnętrznych ustaleń. Tymczasem klienci często miesiącami czekali na odpowiedź.

W związku z tym UOKiK postanowił ukarać Pekao S.A. Bank musi wypłacić rekompensaty wszystkim klientom, którym w latach 2019-2023 nie odpowiedział na reklamację w ustawowym terminie 30 dni. Te będą uzależnione od ostatecznej decyzji oraz terminu przekroczenia.