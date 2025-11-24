Pekao S.A. musi dać klientom kasę. Nawet 2500 zł
Bank Pekao S.A. musi dać swoim klientom rekompensatę. Niektóre osoby dostaną nawet 2500 zł po decyzji UOKiK.
UOKiK wydał decyzję w sprawie Banku Pekao S.A. Zobowiązał instytucję finansową do wypłaty klientom rekompensat za notoryczne opóźnienia w odpowiedzi na reklamacje.
Pekao S.A ukarany przez UOKiK
UOKiK rozpoczął postępowanie po licznych doniesieniach od klientów, którzy nie otrzymywali odpowiedzi na reklamacje w wyznaczonych przez przepisy terminach. Nie były to pojedyncze przypadku. Praktyka miała charakter systemowy, a poszczególnie opóźnienia sięgały ponad 60 dni. W skrajnych przypadkach były dłuższe niż rok.
Trzymanie klientów w długotrwałej niepewności w sprawach dotyczących ich pieniędzy jest niedopuszczalne. Praktyki stosowane przez Bank Pekao S.A. przy rozpatrywaniu reklamacji mogły poważnie naruszać prawa konsumentów i nadszarpnąć wiarygodność banków jako instytucji zaufania publicznego. Przedłużająca się procedura reklamacyjna realnie pogarszała sytuację materialną konsumentów.
Bank, jak wynika z ustaleń UOKiK, wysyłał klientom szablonowe informacje o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Nie podawał w nich ani przyczyni opóźnienia, ani żadnych okoliczności. Ograniczał się tylko do stwierdzenia, że sprawa jest skomplikowana i wymaga zewnętrznych ustaleń. Tymczasem klienci często miesiącami czekali na odpowiedź.
W związku z tym UOKiK postanowił ukarać Pekao S.A. Bank musi wypłacić rekompensaty wszystkim klientom, którym w latach 2019-2023 nie odpowiedział na reklamację w ustawowym terminie 30 dni. Te będą uzależnione od ostatecznej decyzji oraz terminu przekroczenia.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na reklamację klienci mogą liczyć na 300 lub 600 zł rekompensaty. Jeśli decyzja była negatywna, to bank musi im wypłacić 1500 lub 2500 zł. W przypadku złożenia w tym czasie kilku reklamacji klient dostanie jedną rekompensatę, tę w wyższej kwocie. Warto pamiętać, że takie wypłaty są opodatkowane, więc bank będzie wysyłał PIT-11 do rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym.