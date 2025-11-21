Bezpieczeństwo

Zaciągnęli kredyt na jego nazwisko. A zaczęło się od kliknięcia

Wydawałoby się, że na okrągło piszemy o tym samym. Tymczasem, Polacy wciąż złudnie wierzą w obietnicę szybkiego zysku, a zamiast zarabiać, wciąż tracą i to całkiem pokaźne sumy. Pisząc o tym, podpowiadamy jak uniknąć pułapki.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:31
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zaciągnęli kredyt na jego nazwisko. A zaczęło się od kliknięcia

Jeden klik sprowadził na niego lawinę kłopotów

Policjanci z Komisariatu w Jeleniej Górze prowadzą dochodzenie w sprawie internetowego oszustwa na inwestycję w paliwa, którego ofiarą padł jeden z mieszkańców. Mężczyzna stracił sporą sumę pieniędzy, a wszystko zaczęło się od tego, że kliknął reklamę. Reklama ta okazała się fałszywa, a przestępcy, wykorzystując jego dane osobowe, zaciągnęli na jego nazwisko kredyt w wysokości 70 tysięcy złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zdarzenie to miało miejsce pod koniec września tego roku. Mężczyzna zauważył w internecie reklamę rzekomego inwestowania, opatrzoną wizerunkami znanych osób. Zainteresowany szczegółami kliknął reklamę i skontaktował się z "doradcą". Zgodnie z instrukcją dokonał wpłaty 800 zł, w przekonaniu, że rozpoczyna przygodę z inwestowaniem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Czarny
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Smartfon VIVO X300 5G 16/512GB 6.31" 120Hz Różowy
Smartfon VIVO X300 5G 16/512GB 6.31" 120Hz Różowy
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Smartfon VIVO V60 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V60 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
-200 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Advertisement

Oszust przez kolejne tygodnie dzwonił do mężczyzny z różnych numerów telefonów i informował o zyskach. Przy okazji, wyciągał od niego różne dane osobowe. W listopadzie pokrzywdzony zauważył, że na jego konto wpłynęło 70 tysięcy złotych, pochodzących z kredytu, zaciągniętego na jego dane. "Doradca" zażądał przelania środków na wskazane konto. 

Mężczyzna jednak nabrał podejrzeń i w ostatniej chwili skontaktował się z bankiem, a całą sprawę zgłosił na policję. 

Policja przypomina — bądźmy ostrożni wobec reklam obiecujących szybkie zyski i nie wchodźmy w interakcję z żadnymi "doradcami". Wiarygodne instytucje finansowe nie proszą o udostępnianie żadnych danych przez telefon. 

Image
telepolis
fałszywa reklama oszustwo na inwestycje fałszywa inwestycja scam oszustwo
Zródła zdjęć: Thx4Stock team / Shutterstock
Źródła tekstu: 24jgora.pl