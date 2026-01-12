Porządny telefon kupisz za 250 zł, zostały ostatnie sztuki

Motorola Moto G05 to najtańszy smartfon na rynku, którego zakup ma realny sens. A kosztuje przy tym zaledwie 249,91 zł. Musisz się jednak pośpieszyć. Czemu jednak nie sugeruję czekać ja jego następcę? Powodem są rosnące ceny komponentów, zwłaszcza układów RAM. Doniesienia dotyczące tego, że 4 GB RAM będą nowym standardem w średniej półce, docierają do nas z każdej strony. Istnieją więc realne obawy, że najniższą półka doczeka się regresu. Tak się natomiast składa, że smartfon ten ma 4 GB RAM na pokładzie.