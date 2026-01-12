Sprzęt

Porządny telefon kupisz za 250 zł, zostały ostatnie sztuki

To raczej wyprzedaż zapasów, a nie promocja, zwłaszcza że model ten powoli znika ze sklepów i już nie wraca. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:13
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Porządny telefon kupisz za 250 zł, zostały ostatnie sztuki

Motorola Moto G05 to najtańszy smartfon na rynku, którego zakup ma realny sens. A kosztuje przy tym zaledwie 249,91 zł. Musisz się jednak pośpieszyć. Czemu jednak nie sugeruję czekać ja jego następcę? Powodem są rosnące ceny komponentów, zwłaszcza układów RAM. Doniesienia dotyczące tego, że 4 GB RAM będą nowym standardem w średniej półce, docierają do nas z każdej strony. Istnieją więc realne obawy, że najniższą półka doczeka się regresu. Tak się natomiast składa, że smartfon ten ma 4 GB RAM na pokładzie. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Motorola Moto G05 Promocja ostatniej szansy

Motorola Moto G05

Pozostałe parametry również wypadają zaskakująco przyzwoicie. I tak sercem urządzenia jest MediaTek Helio G81 Extreme, którego wspiera wyżej wspomniane 4 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to dostajemy 128 GB. Ekran to natomiast 6,7-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. To wszystko przy 50 Mpix aparacie, baterii 5200 mAh i klasie odporności IP54 za 249,91 zł do wyczerpania zapasów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Leżak ogrodowy EHOKERY Leon Niebieski
Leżak ogrodowy EHOKERY Leon Niebieski
0 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Kabel HDMI - HDMI LANBERG 1.8 m
Kabel HDMI - HDMI LANBERG 1.8 m
0 zł
21.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 21.99 zł
Kask rowerowy LAZER Cage KinetiCore Czarny MTB (rozmiar XS)
Kask rowerowy LAZER Cage KinetiCore Czarny MTB (rozmiar XS)
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Advertisement
Motorola Moto G05 Promocja ostatniej szansy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Motorola smartfony Motorola Moto g05
Zródła zdjęć: Motorola