Porządny telefon kupisz za 250 zł, zostały ostatnie sztuki
To raczej wyprzedaż zapasów, a nie promocja, zwłaszcza że model ten powoli znika ze sklepów i już nie wraca.
Motorola Moto G05 to najtańszy smartfon na rynku, którego zakup ma realny sens. A kosztuje przy tym zaledwie 249,91 zł. Musisz się jednak pośpieszyć. Czemu jednak nie sugeruję czekać ja jego następcę? Powodem są rosnące ceny komponentów, zwłaszcza układów RAM. Doniesienia dotyczące tego, że 4 GB RAM będą nowym standardem w średniej półce, docierają do nas z każdej strony. Istnieją więc realne obawy, że najniższą półka doczeka się regresu. Tak się natomiast składa, że smartfon ten ma 4 GB RAM na pokładzie.
Motorola Moto G05
Pozostałe parametry również wypadają zaskakująco przyzwoicie. I tak sercem urządzenia jest MediaTek Helio G81 Extreme, którego wspiera wyżej wspomniane 4 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to dostajemy 128 GB. Ekran to natomiast 6,7-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. To wszystko przy 50 Mpix aparacie, baterii 5200 mAh i klasie odporności IP54 za 249,91 zł do wyczerpania zapasów.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.