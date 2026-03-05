Nothing Headphone (a) to aż 135 godzin słuchania. Jest LDAC i ANC

Słuchawki Nothing Headphone (a) to nieco tańszy wariant znanego już dobrze z rynku modelu Nothing Headphone (1). Widać duże podobieństwo między jednym a drugim, przy czym dzisiejszy debiutant zamiast elementów metalowych ma części z przezroczystego plastiku.

Model Nothing Headphone (a) waży 310 gramów, ma nauszniki z pianki memory i wyróżnia się certyfikatem odporności na kurz i wilgoć IP52. Producent zrezygnował z paneli dotykowych na rzecz sprawdzonych z poprzedniego modelu fizycznych elementów: pokrętła (Roller), dźwigni (Paddle) i przycisku. Wśród nowych funkcji sterowania wprowadzono Channel Hop do szybkiego przełączania między aplikacjami oraz Camera Shutter, czyli możliwość użycia słuchawek jako zdalnego wyzwalacza migawki aparatu w sparowanym smartfonie.

Za jakość brzmienia w Headphone (a) odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki z tytanową powłoką, działające w zakresach 20 Hz-40,000 Hz. Sprzęt ma certyfikat Hi-Res Audio Wireless i wspiera kodek wysokiej rozdzielczości LDAC. System hybrydowej, adaptacyjnej redukcji szumów (ANC) oferuje trzy poziomy tłumienia i współpracuje z algorytmami sztucznej inteligencji, które w czasie rzeczywistym dopasowują siłę działania do głośności otoczenia oraz ułożenia nauszników. Dostępny jest również tryb przezroczystości (Ambient).

Dostrajanie dźwięku odbywa się z poziomu aplikacji Nothing X, w której znalazł się 8-pasmowy korektor oraz algorytm wzmocnienia basów Bass Enhancement analizujący niskie tony w czasie rzeczywistym. Rozmowy głosowe obsługuje zestaw 3 mikrofonów z AI izolującym głos użytkownika.

Jednym z głównych atutów modelu jest czas pracy. Akumulator zapewnia do 135 godzin ciągłego odtwarzania muzyki (około 5 dni) przy wyłączonym trybie ANC. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na zyskanie dodatkowych 5 godzin pracy po zaledwie 5 minutach pod zasilaczem.

Nowość Nothing wspiera łączność wielopunktową na systemach Android, iOS i Windows. W zestawie znajduje się też kabel USB-C oraz złącze jack 3,5 mm umożliwiające odsłuch przewodowy.

Ceny i dostępność w Polsce