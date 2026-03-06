Sprzęt

To już oficjalne. Nowy Xbox uruchomi gry z PC

Plotki o tym, że nowy Xbox będzie w stanie obsługiwać zarówno oprogramowanie skrojone pod niego, jak i to z PC krążyły już od dawna. Teraz jednak zostały one potwierdzone.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To już oficjalne. Nowy Xbox uruchomi gry z PC

Project Helix, bo taka jest jego nazwa kodowa, będzie nową konsolą z rodziny Xbox, co potwierdziła Asha Sharma, nowa dyrektor generalna Microsoft Gaming, czyli działu odpowiedzialnego za markę Xbox, która zaledwie 23 lutego bieżącego roku zastąpiła na tym stanowisku Phila Spencera. Mamy więc informacje z pierwszej ręki.

Dalsza część tekstu pod wideo
Xbox Series S To wciąż obecna generacja

Project Helix

To już oficjalne. Nowy Xbox uruchomi gry z PC

Jak podkreśliła w komunikacie, konsola ta ma być liderem wydajności w obsłudze gier na Xbox i PC. Jeśli to prawda, to szykuje się naprawdę potężna maszyna, która zostawi obecną generację daleko w tyle.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola MICROSOFT XBOX Series S + Klawiatura MAD DOG GK700 RGB + Mysz MAD DOG GM315 + Podkładka MAD DOG GMPR702 RGB XXL
Konsola MICROSOFT XBOX Series S + Klawiatura MAD DOG GK700 RGB + Mysz MAD DOG GM315 + Podkładka MAD DOG GMPR702 RGB XXL
0 zł
1789 zł - najniższa cena
Kup teraz 1789 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series S + Dysk do XBOX SEAGATE Game Drive 2TB HDD
Konsola MICROSOFT XBOX Series S + Dysk do XBOX SEAGATE Game Drive 2TB HDD
0 zł
2068.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2068.99 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series S
Konsola MICROSOFT XBOX Series S
-50.99 zł
1699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1649 zł
Advertisement

Oznacza to także, że wciąż będą produkowane gry wyłącznie pod ekosystem Xbox, a nadchodzące urządzenie nie powinno być jedynie PC-tem w zmyślnej obudowie i ze znaczkiem Xbox na obudowie. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Świetny początek poranka z zespołem Xbox, gdzie rozmawialiśmy o naszym zaangażowaniu w powrót Xboxa, w tym o Projekcie Helix, nazwie kodowej naszej konsoli nowej generacji. Projekt Helix będzie liderem w dziedzinie wydajności i obsługi gier na Xbox i PC. Nie mogę się doczekać, aby porozmawiać o tym więcej z partnerami i studiami na moim pierwszym GDC w przyszłym tygodniu!

Tu jednak mogą pojawić się pewne wątpliwości. W końcu, dlaczego zewnętrzni twórcy gier mieliby chcieć tworzyć tytuły wyłącznie pod Xboxa, skoro ten miałby uruchamiać także gry typowo PC-towe? Oczywiście studia należące do Microsoftu, a tych jest wiele, mogłyby nie mieć innego wyjścia, jak tworzyć dwie wersje swoich gier. Co jednak miałoby zmotywować pozostałych do traktowania nadchodzącego Xboxa jako coś więcej niż tylko PC-ta? 

Xbox Series S To wciąż obecna generacja

No cóż, bezpiecznie jest założyć, że dział Xbox zdaje sobie z tego sprawę i ma pewnego asa w rękawie, który rozwiąże ten problem. Czy to przez zachęty finansowe, czy też przez monopolizację dystrybucji gier w nadchodzącej konsoli. W końcu obsługa gier i programów z Windowsa nie oznacza, że na nowym sprzęcie zainstalujemy Steam, czy inny sklep z grami. 

Image
telepolis
gaming konsole Microsoft Xbox Asha Sharma Project Helix
Źródła zdjęć: Xbox, esthermm / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Asha Sharma / X