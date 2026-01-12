Sprzęt

W Biedronce za jedyne 29,99 zł. Taki Philips kosztuje 70 zł

W najbliższych dnia warto wybrać się do Biedronki. Sklep ruszył ze świetną promocją, dzięki której można sporo zaoszczędzić.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Biedronce za jedyne 29,99 zł. Taki Philips kosztuje 70 zł

Od dzisiaj (12 grudnia) w Biedronce ruszyła świetna promocja na żarówki RGB oraz LED. Rewelacyjnie prezentują się ceny, bo zaczynają się już od zaledwie 4,99 zł za sztukę. Modele sterowanie przez Wi-Fi to z kolei wydatek 29,99 zł. Dla porównania żarówka Philips Hue to wydatek około 70 zł, więc ponad 2 razy więcej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Żarówki Blaupunkt w Biedronce

Promocją objętych jest aż 7 różnych modeli zarówno RGB, jak i LED. Wszystkie są produkcji niemieckiej firmy Blaupunkt. Niektórymi można sterować z poziomu aplikacji mobilnej Tuya. Co ważne, obsługują też polecenia głosowe przy pomocy Asystenta Google.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Żarówka LED FOREVER LIGHT RTV9000049 7.3W GU10
Żarówka LED FOREVER LIGHT RTV9000049 7.3W GU10
0 zł
5.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5.99 zł
Żarówka LED FOREVER LIGHT RTV9000057 7.2W GU10
Żarówka LED FOREVER LIGHT RTV9000057 7.2W GU10
0 zł
5.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5.99 zł
Inteligentna żarówka LED YEELIGHT YLDP004 4.8W GU10 Wi-Fi
Inteligentna żarówka LED YEELIGHT YLDP004 4.8W GU10 Wi-Fi
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement

Promocją objęte są modele:

  • LED GU10 (5 W / 500 lm) - 4,99 zł
  • LED E14 ( 7 W / 595 lm) - 4,99 zł
  • LED E27 (9 W / 900 lm) - 4,99 zł
  • LED filament/Edison E27 - (8 W / 1040 lm) - 6,99 zł
  • LED E27 (12 W / 1260 lm) - 6,99 zł
  • LED Smart Wi-Fi E27 z regulacją natężenia barwy białej (9 W / 900 lm) - 29,99 zł
  • LED RGB Smart Wi-Fi (9 W / 900 lm) - 29,99 zł
W Biedronce za jedyne 29,99 zł. Taki Philips kosztuje 70 zł

Promocja obowiązuje od 12 do 24 stycznia, więc warto się pospieszyć, bo żarówki mogą rozchodzić się jak świeże bułeczki.

Image
telepolis
biedronka philips hue biedronka gazetka żarówki RGB LED Żarówki Biedronka promocja
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl