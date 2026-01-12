W Biedronce za jedyne 29,99 zł. Taki Philips kosztuje 70 zł
W najbliższych dnia warto wybrać się do Biedronki. Sklep ruszył ze świetną promocją, dzięki której można sporo zaoszczędzić.
Od dzisiaj (12 grudnia) w Biedronce ruszyła świetna promocja na żarówki RGB oraz LED. Rewelacyjnie prezentują się ceny, bo zaczynają się już od zaledwie 4,99 zł za sztukę. Modele sterowanie przez Wi-Fi to z kolei wydatek 29,99 zł. Dla porównania żarówka Philips Hue to wydatek około 70 zł, więc ponad 2 razy więcej.
Żarówki Blaupunkt w Biedronce
Promocją objętych jest aż 7 różnych modeli zarówno RGB, jak i LED. Wszystkie są produkcji niemieckiej firmy Blaupunkt. Niektórymi można sterować z poziomu aplikacji mobilnej Tuya. Co ważne, obsługują też polecenia głosowe przy pomocy Asystenta Google.
Promocją objęte są modele:
- LED GU10 (5 W / 500 lm) - 4,99 zł
- LED E14 ( 7 W / 595 lm) - 4,99 zł
- LED E27 (9 W / 900 lm) - 4,99 zł
- LED filament/Edison E27 - (8 W / 1040 lm) - 6,99 zł
- LED E27 (12 W / 1260 lm) - 6,99 zł
- LED Smart Wi-Fi E27 z regulacją natężenia barwy białej (9 W / 900 lm) - 29,99 zł
- LED RGB Smart Wi-Fi (9 W / 900 lm) - 29,99 zł
Promocja obowiązuje od 12 do 24 stycznia, więc warto się pospieszyć, bo żarówki mogą rozchodzić się jak świeże bułeczki.