W Biedronce za jedyne 29,99 zł. Taki Philips kosztuje 70 zł

Od dzisiaj (12 grudnia) w Biedronce ruszyła świetna promocja na żarówki RGB oraz LED. Rewelacyjnie prezentują się ceny, bo zaczynają się już od zaledwie 4,99 zł za sztukę. Modele sterowanie przez Wi-Fi to z kolei wydatek 29,99 zł. Dla porównania żarówka Philips Hue to wydatek około 70 zł, więc ponad 2 razy więcej.