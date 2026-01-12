Kosmos

NASA coraz poważniej szykuje się do misji. To pierwsza od 50 lat

Agencja NASA właśnie opublikowała na portalu X, że jest przygotowana na powrót na powierzchnię Księżyca rakiety nośnej SLS. Czy to oznacza, że wysłanie załogi statku Artemis II zbliża się wielkimi krokami?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:08
1
NASA gotowa na wielki powrót

Jak już pisaliśmy jakiś czas temu, program, który ma to umożliwić, nosi nazwę Artemis – na cześć greckiej bogini Księżyca i łowów. Fundamenty  już jesienią były solidne. W listopadzie 2022 roku odbył się udany lot testowy Artemis I, jeszcze bez załogi. Teraz czas na kolejny, znacznie ważniejszy krok.

NASA przygotowuje się do wysłania załogi statku Artemis II, pierwszej załogowej ekspedycji na Księżyc od zakończenia słynnej misji Apollo w 1972 roku. 

Po kilku rundach testów i niewielkich opóźnieniach, zespół przygotowuje się do transportu rakiety nośnej SLS (Space Launch System) i statku kosmicznego Orion do Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego. NASA poinformowała, że przygotowuje się do potencjalnej próby generalnej pod koniec stycznia i startu 6 lutego. 

To kolejny krok w kierunku nowych misji załogowych USA na powierzchnię Księżyca, prowadzący do stałej obecności na Księżycu, która pomoże agencji przygotować się do wysłania pierwszych astronautów - Amerykanów - na Marsa.

informuje NASA.

Misja Artemis II pierwotnie planowana była na listopad 2024 roku, a astronauta Reid Wiseman został mianowany dowódcą czteroosobowej załogi. Termin jednak został przesunięty na kwiecień 2026 roku. Obecne działania świadczą o tym, że misja może odbyć się nawet wcześniej.

W skład zespołu wchodzą Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z NASA oraz astronauta z Kanady - Jeremy Hansen. Będą oni testować systemy podtrzymywania życia na statku przez 10 dni i pokonają 6400 km na niewidoczną stronę Księżyca. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock
Źródła tekstu: NASA X, mashable.com