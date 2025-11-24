Pracownik Valve przestrzega. Cena Steam Machine może być wysoka

Valve szykuje się do premiery kolejnych sprzętów. Zdecydowanie największe poruszenie budzą komputery z serii Steam Machine. W niewielkiej obudowie mają mieścić się podzespoły zdolne do uruchomienia najnowszych produkcji i to nawet w rozdzielczości 4K.

Jednak wciąż nie wiemy, ile takie urządzenie może kosztować. Pierre-Loup Griffais, dyrektor ds. hardware'u w Valve nie podał konkretnej kwoty, ale powiedział, na co muszą szykować się użytkownicy.

Cena komputera Steam Machine

Pierre-Loup Griffais wziął udział w podcaście na kanale Skill Up. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć pytań o Steam Machine. W sumie to był to główny temat odcinka. Dowiedzieliśmy się z niego kilku ciekawych rzeczy na temat nadchodzącego urządzenia.

Przede wszystkim dyrektor Valve powiedział, że firma nie zamierza być stratna na komputerach tylko po to, aby ustalić ich możliwie najniższą cenę. Przyznał, że Steam Machine nie będą wycenione jak konsole, a jak komputery o podobnej specyfikacji. Według analityków może to oznaczać kwotę w przedziale od 500 do 1000 dolarów, w zależności od konfiguracji.

Poza tym Griffais przyznał, że ustalenie ostatecznej ceny komputerów jest aktualnie bardzo trudne. Głównym problemem są błyskawicznie rosnące ceny pamięci DRAM.