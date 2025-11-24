Sprzęt

Pracownik Valve przestrzega. Cena Steam Machine może być wysoka

Po prezentacji komputerów Steam Machine jedno pytanie wciąż pozostaje otwarte — ile będą kosztować? Szef działu hardware w Valve, czyli Pierre-Loup Griffais, rzucił na tę kwestię nieco światła.

Valve szykuje się do premiery kolejnych sprzętów. Zdecydowanie największe poruszenie budzą komputery z serii Steam Machine. W niewielkiej obudowie mają mieścić się podzespoły zdolne do uruchomienia najnowszych produkcji i to nawet w rozdzielczości 4K.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jednak wciąż nie wiemy, ile takie urządzenie może kosztować. Pierre-Loup Griffais, dyrektor ds. hardware'u w Valve nie podał konkretnej kwoty, ale powiedział, na co muszą szykować się użytkownicy.

Cena komputera Steam Machine

Pierre-Loup Griffais wziął udział w podcaście na kanale Skill Up. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć pytań o Steam Machine. W sumie to był to główny temat odcinka. Dowiedzieliśmy się z niego kilku ciekawych rzeczy na temat nadchodzącego urządzenia.

Pracownik Valve przestrzega. Cena Steam Machine może być wysoka

Przede wszystkim dyrektor Valve powiedział, że firma nie zamierza być stratna na komputerach tylko po to, aby ustalić ich możliwie najniższą cenę. Przyznał, że Steam Machine nie będą wycenione jak konsole, a jak komputery o podobnej specyfikacji. Według analityków może to oznaczać kwotę w przedziale od 500 do 1000 dolarów, w zależności od konfiguracji.

Poza tym Griffais przyznał, że ustalenie ostatecznej ceny komputerów jest aktualnie bardzo trudne. Głównym problemem są błyskawicznie rosnące ceny pamięci DRAM.

Premiera Steam Machine ma odbyć się na początku 2026 roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Dopiero wtedy przekonamy się, czy kupno komputera ma sens i jak wypada on cenowo i wydajnościowo z samodzielnie złożonym desktopem.

