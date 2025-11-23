Sprzęt

iPad Air 11 M3 kupisz dziś aż 400 zł taniej

W tej promocji jest to najlepiej wyceniony tablet na rynku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:10
0
Telepolis.pl
iPad Air z układem M3 to świetny kompromis pomiędzy flagową specyfikacją a rozsądną ceną. Owszem, nie znajdziemy tu genialnego ekranu AMOLED znanego z iPada Pro, ani czujników pokroju LiDAR. Jest to jednak sprzęt oferujący flagową wydajność bijący na głowę wiele laptopów, który może być Wasz za jedyne 2499 zł.

iPad Air 11 M3

Mowa jest tu o wariancie z 11-calowym panelem i 128 GB pamięci wbudowanej oraz bez 5G. Wartość ta jest wystarczająca, nawet jeśli ktoś chce czasami zagrać w coś bardziej wymagającego. W końcu układ Apple M3 to potężny procesor. Rzecz jasna wymaga żonglowania tytułami w pamięci. Jeśli jednak szukasz tabletu do trzymania biblioteki gier, czy montażu na nim filmów, to uczciwie podkreślam, że warto dołożyć do wariantu z większą ilością pamięci. Jeśli zaś tablet ma Ci służyć do oglądania filmów, przeglądania sieci, oraz sporadycznego grania, czy montażu co najwyżej filmów z wakacji, to 128 GB spokojnie Ci wystarczy. Piszę to z perspektywy użytkownika podstawowego iPada 10. generacji z 64 GB pamięci, które są dla mnie wystarczające. 

Jak już pisałem we wstępie, iPad Pro ma o wiele lepszy ekran. Co jednak nie oznacza, że panel IPS z modelu Air można nazwać słabym. Oferuje on pełne pokrycie palety P3, rozdzielczość 1640 × 2360 pikseli, oraz jasność 500 nitów, co w połączeniu z powłoką antyrefleksyjną sprawia, że nawet mocne słońce nie jest dla niego wyzwaniem.

Mocna bateria 7606 mAh przekłada się natomiast na wiele godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Pod tym względem urządzenie to również bije na głowę wiele współczesnych laptopów. Natomiast najnowszy iPad OS sprawia, że po dołączeniu klawiatury i myszy — i to niekoniecznie oryginalnych, ale także zamienników — praca na nim przypomina bardziej działanie na macOS, niż na tablecie z klawiaturą. Przypomina, nie oznacza jednak, że jest taka sama. Różnice wciąż są widoczne i odczuwalne. Wszystko to możecie kupić w promocji za jedyne 2499 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
#Apple ipad ipad air Tablety ipad air m3
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl