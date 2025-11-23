Bezpieczeństwo

25 tysięcy kart SIM i miliony strat. Policja rozbiła grupę oszustów

Policjanci zlikwidowali potężną infrastrukturę służącą do oszustw telekomunikacyjnych na wielką skalę. Przestępcy generowali sztuczny ruch sieciowy, narażając operatorów na gigantyczne straty finansowe. W sprawie zatrzymano już sześć osób.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:57
CBZC z kolejnym sukcesem

Funkcjonariusze z gdańskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) mają na koncie kolejny sukces. Pod lupę wzięto grupę, która działała na szkodę największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Sprawa dotyczy generowania tak zwanego sztucznego ruchu telekomunikacyjnego. Proceder ten trwał od 2022 do 2024 roku. Straty, jakie w tym czasie ponieśli operatorzy, oszacowano na niemal 1,3 mln złotych.

Simboxy i fałszywe połączenia

Przestępcy wykorzystywali zaawansowany sprzęt elektroniczny. W ruch poszły urządzenia typu simbox oraz bramki FCT (Fixed Cellular Terminal). To specjalistyczne narzędzia, które pozwalają na masową obsługę kart SIM i wprowadzanie ruchu do sieci tak, jakby generowali go zwykli użytkownicy telefonów.

Mechanizm był prosty, ale skuteczny. Ruch sieciowy nie był autoryzowany ani nadzorowany przez telekomy. Oszuści omijali w ten sposób międzynarodowe opłaty telekomunikacyjne. To właśnie na niezapłaconych stawkach za połączenia zagraniczne operatorzy tracili najwięcej pieniędzy.

Skala procederu była ogromna. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy wykorzystali łącznie niemal 25 tysięcy kart SIM. Co ciekawe, karty te były zarejestrowane na fałszywe dane. W większości przypadków wykorzystywano do tego dane osób pochodzenia ukraińskiego.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Sprawa ma drugie dno, znacznie poważniejsze niż same straty finansowe. Tego typu "szara strefa" połączeń może być wykorzystywana do celów przestępczych, a nawet szpiegowskich. Policja wprost informuje, że infrastruktura mogła służyć do kamuflowania połączeń, co realnie wpływało na bezpieczeństwo państwa.

Finał akcji miał miejsce pod koniec października 2025 roku. Funkcjonariusze uderzyli jednocześnie w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Zatrzymano łącznie pięciu mężczyzn i jedną kobietę. Wszyscy są obywatelami Polski.

Policjanci przeszukali aż 21 miejsc powiązanych z podejrzanymi. Zabezpieczono całą infrastrukturę służącą do przestępstwa. W ręce mundurowych wpadły simboxy, bramki FCT, tysiące kart SIM, a także komputery, telefony i nośniki danych.

Podejrzani usłyszeli już poważne zarzuty. Obejmują one między innymi oszustwo komputerowe, zakłócanie pracy systemu komputerowego oraz fałszowanie danych. Grozi im za to kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na ten moment prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

Zobacz: Tajemnica oszustw telefonicznych rozwiązana. Europol zlikwidował farmę

telepolis
cyberbezpieczeństwo karty SIM policja Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości CBZC SIMBOX bezpieczeństwo sieci oszustwo telekomunikacyjne
Zródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com, Policja
Źródła tekstu: Policja