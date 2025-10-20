Bezpieczeństwo

Tajemnica oszustw telefonicznych rozwiązana. Europol zlikwidował farmę

Europol, w ramach ogromnej operacji o nazwie "SIMCARTEL", zlikwidował ogromną farmę numerów telefonów, które były wykorzystywane w licznych oszustwach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:35
1
Europol, w ramach współpracy z Shadowserver Foundation, doprowadził do zamknięcia gigantycznej farmy SIM-box z dziesiątkami tysięcy numerów telefonów. Były one wykorzystywane w oszustwach, w tym między innymi kampaniach phishingowych.

Udana akcja Europolu

Operacja otrzymała kryptonim "SIMCARTEL". Farma wyposażona była w aż 1200 SIM-boxów, w których znajdowało się około 40 tys. aktywnych kart SIM. W ramach przedsięwzięcia można było wynająć numery telefonów z ponad 80 krajów świata do ukrycia swojej tożsamości. 

Sieć przestępcza i jej infrastruktura były bardzo zaawansowane technicznie i umożliwiały sprawcom na całym świecie korzystanie z usługi SIM-box do popełniania szerokiego zakresu cyberprzestępstw związanych z telekomunikacją, a także innych przestępstw.

poinformował Europol.

Takie numery telefonów mogły być wykorzystywane w licznych oszustwach, w tym kampaniach phishingowych, w których cyberprzestępcy podszywają się pod znane instytucje oraz firmy. Z szacunków Europolu wynika, że tylko ta jedna farma doprowadziła do strat na poziomie prawie 5 mln euro. W akcji likwidacji farmy uczestniczyły służby z czterech krajów: Austrii, Estonii, Finlandii oraz Łotwy.

W trakcie operacji przeprowadzono 26 przeszukań, aresztowano 5 osób, a do tego skonfiskowano 1200 SIM-boxów z 40 tys. kart SIM, kolejne setki tysięcy kart SIM, 4 luksusowe samochody oraz 5 serwerów z infrastrukturą usługi. Zamrożono też 431 tys. euro na rachunkach bankowych i 333 tys. euro na kontach kryptowalutowych podejrzanych.

Farma znajdowała się na Łotwie. Akcję zatrzymania przeprowadzono 10 października.

Zródła zdjęć: Europol
Źródła tekstu: BleepingComputer