Podejrzany link w twoim mailu? Zanim klikniesz wykonaj 3 rzeczy

Przed świętami dostajemy więcej maili tego typu

Okres przedświąteczny to czas, kiedy powinniśmy zachować większą niż do tej pory ostrożność. Można to zrzucić na karb sztucznej inteligencji oraz na wycieki danych, ale warto mieć na uwadze, że i w tegoroczne święta nasze skrzynki czeka zalew maili i wiadomości phishingowych. A oszuści, co trzeba im przyznać, stają się coraz bardziej sprytni. Nie tylko tworzą więcej podejrzanych linków, ale też utrudniają wykrycie tego typu oszustw bardziej niż kiedykolwiek.

Według Centrum Zgłaszania Przestępstw Internetowych FBI, oszustwa phishingowe i spoofingowe ukradły w zeszłym roku ponad 70 milionów dolarów. Wszystko to jedynie w okresie przedświątecznym.

Linki do oszustw są regularnie znajdowane w wiadomościach e-mail, SMS-ach i innych komunikatach, które rozsyłają cyberprzestępcy. Mają one z reguły nakłonić użytkownika do pobrania złośliwego oprogramowania lub przekierowania na fałszywą stronę w celu kradzieży danych osobowych. Przykładem tego typu oszustw są te związane z nieopłaconymi opłatami drogowymi, sztabkami złota i ofertami pracy. Przestępcy, często wspomagani przez AI, masowo rozsyłają tego typu linki.

Jak zidentyfikować oszukańcze linki?