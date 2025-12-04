Bezpieczeństwo

Podejrzany link w twoim mailu? Zanim klikniesz wykonaj 3 rzeczy

Święta zbliżają się wielkimi krokami, zatem nie zdziwimy się, jeśli w naszej poczcie e-mail zaczniemy widzieć więcej niż do tej pory, podejrzanych linków. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Podejrzany link w twoim mailu? Zanim klikniesz wykonaj 3 rzeczy

Przed świętami dostajemy więcej maili tego typu

Okres przedświąteczny to czas, kiedy powinniśmy zachować większą niż do tej pory ostrożność. Można to zrzucić na karb sztucznej inteligencji oraz na wycieki danych, ale warto mieć na uwadze, że i w tegoroczne święta nasze skrzynki czeka zalew maili i wiadomości phishingowych. A oszuści, co trzeba im przyznać, stają się coraz bardziej sprytni. Nie tylko tworzą więcej podejrzanych linków, ale też utrudniają wykrycie tego typu oszustw bardziej niż kiedykolwiek. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Według Centrum Zgłaszania Przestępstw Internetowych FBI, oszustwa phishingowe i spoofingowe ukradły w zeszłym roku ponad 70 milionów dolarów. Wszystko to jedynie w okresie przedświątecznym. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Szary
-100 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
-100 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Advertisement

Linki do oszustw są regularnie znajdowane w wiadomościach e-mail, SMS-ach i innych komunikatach, które rozsyłają cyberprzestępcy. Mają one z reguły nakłonić użytkownika do pobrania złośliwego oprogramowania lub przekierowania na fałszywą stronę w celu kradzieży danych osobowych. Przykładem tego typu oszustw są te związane z nieopłaconymi opłatami drogowymi, sztabkami złota i ofertami pracy. Przestępcy, często wspomagani przez AI, masowo rozsyłają tego typu linki. 

Jak zidentyfikować oszukańcze linki?

  1. Sprawdźcie adres URL. Warto zwrócić uwagę na znak "@" w adresie URL, a także na dwa różne adresy URL, połączone znakiem zapytania. 
  2. Zapamiętajcie adresy URL, które często odwiedzacie. Duże marki oraz instytucje rzadko zmieniają nazwy domen, a jeśli już zmieniają to często informują o tym publicznie. 
  3. Zachowajcie ostrożność w przypadku krótkich linków. Pojawiają się one w tekstach i mediach społecznościowych. Niestety, nie ma skutecznego sposobu na sprawdzenie skróconych linków. W takim wypadku warto uważnie przeczytać towarzyszącą linkowi wiadomość. 
Image
telepolis
złośliwe oprogramowanie gmail oszustwa oszustwa internetowe klik w link Fałszywy link
Zródła zdjęć: Yarrrrrbright / Shutterstock
Źródła tekstu: cnet.com