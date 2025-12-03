Telewizja i VoD

Disney+ na rok w prezencie. Okazja dla wszystkich klientów

Disney+ dołącza do oferty telewizji JAMBOX. Od grudnia jej abonenci mogą wykupić dostęp do platformy Disney+, a nowi i przedłużający umowę abonenci skorzystać z promocji i otrzymać dostęp na 12 miesięcy w prezencie. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
21:14
0
Miesiąc temu Disney+ dołączył do Vectry, a teraz podobną ofertę wprowadza powiązana z tym operatorem grupa SGT w swojej usłudze JAMBOX Telewizja Światłowodowa

Disney+ jest dostępny dla abonentów JAMBOX od pierwszego grudnia. Nowi i przedłużający umowę mogą skorzystać z promocji na 12 miesięcy w prezencie. Promocja trwa do końca lutego 2026 roku. 

Disney+ to serwis z hitami filmowymi, nowymi serialami i oryginalnymi produkcjami ze świata Disneya, Pixara, Gwiezdnych wojen, Marvela, a także produkcjami Hulu, National Geographic i FX. Abonenci mogą cieszyć się nowymi oryginalnymi serialami i filmami dostępnymi wyłącznie w Disney+, ponadczasowymi klasykami i najnowszymi hitami z Walt Disney Animation Studios i historiami Pixara. Na platformie dostępna jest również cała saga Gwiezdnych wojen i filmowe uniwersum Marvela, ale też dokumenty od National Geographic.

Disney+ daje możliwość oglądania maksymalnie na czterech ekranach jednocześnie w zależności od wybranego pakietu.

JAMBOX Telewizja Światłowodowa oferuje również serwisy HBO Max, CANAL+ i FilmBox+. Operator tej usługi, katowicka spółka SGT, jest obecny na rynku od 2007 roku. Dostarcza telewizję operatorom ISP w Polsce, jest też dostawcą rozwiązań technologicznych dla tradycyjnych operatorów telewizji kablowej. SGT świadczy usługi telewizji pod marką JAMBOX i TV Smart oraz usługi telefonii JAMBOX mobile. Posiadaczem 100 proc. udziałów w grupie SGT jest Vectra.

Jambox SGT disney+ JAMBOX Telewizja Światłowodowa
Zródła zdjęć: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock, SGT
Źródła tekstu: SGT