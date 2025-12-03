Disney+ na rok w prezencie. Okazja dla wszystkich klientów

Miesiąc temu Disney+ dołączył do Vectry, a teraz podobną ofertę wprowadza powiązana z tym operatorem grupa SGT w swojej usłudze JAMBOX Telewizja Światłowodowa.

Disney+ jest dostępny dla abonentów JAMBOX od pierwszego grudnia. Nowi i przedłużający umowę mogą skorzystać z promocji na 12 miesięcy w prezencie. Promocja trwa do końca lutego 2026 roku.

Disney+ to serwis z hitami filmowymi, nowymi serialami i oryginalnymi produkcjami ze świata Disneya, Pixara, Gwiezdnych wojen, Marvela, a także produkcjami Hulu, National Geographic i FX. Abonenci mogą cieszyć się nowymi oryginalnymi serialami i filmami dostępnymi wyłącznie w Disney+, ponadczasowymi klasykami i najnowszymi hitami z Walt Disney Animation Studios i historiami Pixara. Na platformie dostępna jest również cała saga Gwiezdnych wojen i filmowe uniwersum Marvela, ale też dokumenty od National Geographic.

Disney+ daje możliwość oglądania maksymalnie na czterech ekranach jednocześnie w zależności od wybranego pakietu.