Disney+ na rok w prezencie. Okazja dla wszystkich klientów
Disney+ dołącza do oferty telewizji JAMBOX. Od grudnia jej abonenci mogą wykupić dostęp do platformy Disney+, a nowi i przedłużający umowę abonenci skorzystać z promocji i otrzymać dostęp na 12 miesięcy w prezencie.
Miesiąc temu Disney+ dołączył do Vectry, a teraz podobną ofertę wprowadza powiązana z tym operatorem grupa SGT w swojej usłudze JAMBOX Telewizja Światłowodowa.
Disney+ jest dostępny dla abonentów JAMBOX od pierwszego grudnia. Nowi i przedłużający umowę mogą skorzystać z promocji na 12 miesięcy w prezencie. Promocja trwa do końca lutego 2026 roku.
Disney+ to serwis z hitami filmowymi, nowymi serialami i oryginalnymi produkcjami ze świata Disneya, Pixara, Gwiezdnych wojen, Marvela, a także produkcjami Hulu, National Geographic i FX. Abonenci mogą cieszyć się nowymi oryginalnymi serialami i filmami dostępnymi wyłącznie w Disney+, ponadczasowymi klasykami i najnowszymi hitami z Walt Disney Animation Studios i historiami Pixara. Na platformie dostępna jest również cała saga Gwiezdnych wojen i filmowe uniwersum Marvela, ale też dokumenty od National Geographic.
Disney+ daje możliwość oglądania maksymalnie na czterech ekranach jednocześnie w zależności od wybranego pakietu.
JAMBOX Telewizja Światłowodowa oferuje również serwisy HBO Max, CANAL+ i FilmBox+. Operator tej usługi, katowicka spółka SGT, jest obecny na rynku od 2007 roku. Dostarcza telewizję operatorom ISP w Polsce, jest też dostawcą rozwiązań technologicznych dla tradycyjnych operatorów telewizji kablowej. SGT świadczy usługi telewizji pod marką JAMBOX i TV Smart oraz usługi telefonii JAMBOX mobile. Posiadaczem 100 proc. udziałów w grupie SGT jest Vectra.