Bez różnicy w jakim kraju i w jakim sklepie robicie zakupy - i tak możecie paść ofiarą oszustwa. Dowodzi tego najnowszy przypadek opisany na Reddicie.

Kolejna historia oszustwa związanego z zakupami internetowymi pokazuje, że nawet duzi i znani sprzedawcy nie zawsze oferują pełne bezpieczeństwo. W sieci pojawił się nowy przypadek, w którym kupujący zamiast długo wyczekiwanej karty graficznej otrzymał... kamienie.

Sprzedawca umywa ręce, a więc pora na chargeback

Tym razem dotyczy to użytkownika Reddita, który 25 listopada zamówił w sklepie BestBuy układ ASUS GeForce RTX 5080 TUF za 1200 dolarów (około 4349 złotych), czyli zdecydowanie poniżej sugerowanej ceny producenta. Po trzech dniach przesyłka dotarła, ale już na pierwszy rzut oka coś było nie tak.

Paczka nie została włożona w dodatkowy karton, a zamiast tego etykiety wysyłkowe przyklejono bezpośrednio na pudełko producenta, którego plomba wyglądała na wyraźnie naruszoną. Po otwarciu opakowania cała sytuacja stała się jasna - zamiast nowego GPU w środku znajdowały się kamienie, mające jedynie imitować wagę zestawu.

Kupił elektronikę za kilka tysięcy. W środku były tylko kamienie

To niestety coraz częstsza praktyka, ponieważ oszuści potrafią oszukać zarówno automatyczne systemy weryfikacji wagi paczek, jak i pracowników logistyki. A podzespoły komputerowe z miesiąca na miesiąc są coraz droższe i stanowią łakomy kąsek dla oszustów i złodziei.

Najgorsze jest to, że BestBuy po przeprowadzeniu "wewnętrznego dochodzenia" odmówił zwrotu pieniędzy. To kolejny dowód na to, jak ważne jest nagrywanie rozpakowywania wszystkich bardziej wartościowych przesyłek. Takie wideo stanowi niezbity dowód. Dodatkowo, jeśli sklep nie chce współpracować a płaciliście kartą, to zawsze można skontaktować się z bankiem w celu dokonania tzw. "chargeback".

