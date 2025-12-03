Chiny wyprzedzają USA w dość niespodziewany sposób

Chińska firma Lisuan Technology przygotowuje się do premiery karty graficznej 7G106, która ma korzystać z litografii 6 nm. Według najnowszych doniesień otrzyma ona wsparcie dla systemu Windows on ARM. To nietypowy krok i potencjalnie pierwszy przypadek pełnoprawnej karty graficznej dla komputerów stacjonarnych pracujących w tym środowisku.

Premiera może nastąpić już na początku przyszłego roku

Opisywane GPU ma oferować 192 jednostki TMU oraz 96 jednostek ROP. Dopełni to 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 192-bitowej szynie danych oraz interfejs PCI Express 4.0 x16. Wszystko przy poborze mocy do 225 W, gdzie zasilanie dostarczane jest przez tradycyjne, pojedyncze złącze 8-pin.

Chińskie źródła mówią, że układy powstaną w zakładach TSMC. Biorąc jednak pod uwagę restrykcje Stanów Zjednoczonych i krajów partnerskich bardziej prawdopodobne wydaje się skorzystanie z rodzimego SMIC.

Pod względem wydajności nie wiadomo jeszcze zbyt wiele - Lisuan mówi ogólnikowo o "wydajności jak NVIDIA GeForce z serii xx60", ale bez zdradzania o jaką generację chodzi. Pokazano jednak w pełni działające demo, gdzie 7G106 zostało sparowane z chińskim procesorem CP8180 (12 rdzeni ARMv9). Tym samym mamy tutaj do czynienia ze sterownikami dla Windows on ARM, których nie ma jeszcze AMD czy NVIDIA.