Sprzęt

Vivo X300 Pro nawet 1000 zł taniej. Genialna promocja na święta

Firma vivo przygotowała specjalną ofertę na święta dla fanów mobilnej fotografii. Od dziś smartfony z serii X300 dostępne są w obniżonych cenach. Dodatkowo można też otrzymać rabat 500 zł w ramach Programu Odkup w Media Expert.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:16
0
Smartfony vivo X300 i X300 Pro to jedne z najciekawszych nowości, jakie weszły jesienią na nasz rynek. Urządzenia kusza wysoką mocą i dużymi możliwościami fotograficznymi, choć ich ceny nie należą do najniższych. Teraz jednak smartfony można kupić znacznie taniej, dzięki nowej promocji ogłoszonej przez producenta i Media Expert:

  • Vivo X300 Pro – cena w promocji 5499 zł (zamiast 5999 zł), 
  • Vivo X300 – cena w promocji 4599 zł (zamiast 4699 zł).

To jednak nie wszystko – obydwa telefony można kupić jeszcze taniej. Wystarczy skorzystać z Programu Odkup w Media Expert i oddać swój stary telefon. W efekcie cena wybranego modelu z serii X300 spadnie o wartość oddanego telefonu, a Vivo dorzuci do tego jeszcze dodatkowy rabat w wysokości 500 zł. W efekcie cena za topowy Vivo X300 Pro spadnie poniżej 5 tys. zł.

Promocja trwa do 31 grudnia. Można połączyć obie oferty – kupić nowy smartfon w cenie promocyjnej i dodatkowo otrzymać 500 zł gwarantowanego rabatu w Programie Odkup, a finalna kwota zakupu zostanie jeszcze obniżona o wartość odsprzedawanego urządzenia. 

Vivo X300
Vivo X300 Pro

Jak skorzystać z Programu Odkup?

  • Wybierz w sklepie lub zamów online smartfon vivo z serii X300 z opcją odbioru w Media Expert.
  • Poinformuj sprzedawcę, że chcesz skorzystać z Programu Odkup i otrzymać dodatkowy, gwarantowany rabat 500 zł.
  • Zaakceptuj wycenę telefonu w Programie Odkup i wykorzystaj ją razem z rabatem na zakup nowego smartfonu.

Wartość starego telefonu zależy od jego stanu, a wyceną zajmuje się Media Expert.

Więcej o telefonach z serii Vivo X300 w tym artykule oraz w naszej recenzji Vivo X300 Pro.

Vivo X300
0 opinii
Vivo X300

Vivo X300
0 opinii
Ekran 6.31" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.21 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5360mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Vivo X300 Pro
6 opinii
Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro
6 opinii
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.21 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5440mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Vivo