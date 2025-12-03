Vivo X300 Pro nawet 1000 zł taniej. Genialna promocja na święta
Firma vivo przygotowała specjalną ofertę na święta dla fanów mobilnej fotografii. Od dziś smartfony z serii X300 dostępne są w obniżonych cenach. Dodatkowo można też otrzymać rabat 500 zł w ramach Programu Odkup w Media Expert.
Smartfony vivo X300 i X300 Pro to jedne z najciekawszych nowości, jakie weszły jesienią na nasz rynek. Urządzenia kusza wysoką mocą i dużymi możliwościami fotograficznymi, choć ich ceny nie należą do najniższych. Teraz jednak smartfony można kupić znacznie taniej, dzięki nowej promocji ogłoszonej przez producenta i Media Expert:
- Vivo X300 Pro – cena w promocji 5499 zł (zamiast 5999 zł),
- Vivo X300 – cena w promocji 4599 zł (zamiast 4699 zł).
To jednak nie wszystko – obydwa telefony można kupić jeszcze taniej. Wystarczy skorzystać z Programu Odkup w Media Expert i oddać swój stary telefon. W efekcie cena wybranego modelu z serii X300 spadnie o wartość oddanego telefonu, a Vivo dorzuci do tego jeszcze dodatkowy rabat w wysokości 500 zł. W efekcie cena za topowy Vivo X300 Pro spadnie poniżej 5 tys. zł.
Promocja trwa do 31 grudnia. Można połączyć obie oferty – kupić nowy smartfon w cenie promocyjnej i dodatkowo otrzymać 500 zł gwarantowanego rabatu w Programie Odkup, a finalna kwota zakupu zostanie jeszcze obniżona o wartość odsprzedawanego urządzenia.
Jak skorzystać z Programu Odkup?
- Wybierz w sklepie lub zamów online smartfon vivo z serii X300 z opcją odbioru w Media Expert.
- Poinformuj sprzedawcę, że chcesz skorzystać z Programu Odkup i otrzymać dodatkowy, gwarantowany rabat 500 zł.
- Zaakceptuj wycenę telefonu w Programie Odkup i wykorzystaj ją razem z rabatem na zakup nowego smartfonu.
Wartość starego telefonu zależy od jego stanu, a wyceną zajmuje się Media Expert.
Więcej o telefonach z serii Vivo X300 w tym artykule oraz w naszej recenzji Vivo X300 Pro.