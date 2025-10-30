vivo X300 i X300 Pro wchodzą do Polski. Na start rabaty do 1699 zł

Seria vivo X300 zadebiutowała w połowie października w Chinach, ale na szczęście producent nie kazał nam długo czekać na premierę w Polsce. vivo X300 od dziś wkracza do sprzedaży, model vivo X300 Pro dostępny będzie od listopada. Obydwa powinny zainteresować entuzjastów mobilnej fotografii. Specjalnym dodatkiem jest zestaw fotograficzny Photo Kit z vivo ZEISS 2,35x Telephoto Extender.

vivo X300 Pro

Flagowy model wyposażony jest w ekran OLED 8T LTPO o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1260 x 2800 i z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność sięga 4500 nitów Tylny panel został wykonany w technologii Unibody 3D Glass, całość ma grubość 7,99 mm i zapewnia wytrzymałość IP68/69K.

Sercem telefonu jest układ MediaTek Dimensity 9500 wspierany przez procesor obrazowania V3+ oraz 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej. Smartfon zapewnia łączność 5G, Bluetooth 5.4, NFC i USB 3.2 Gen 1. Energię dostarcza akumulator 5440 mAh z ładowaniem 90 W przewodowym i 40 W bezprzewodowym. Wszystkim dyryguje OriginOS 6 na bazie Androida 16.

W sekcji foto vivo X300 Pro producent zastosował nowy aparat z matrycą 200 Mpix (ISOCELL HPB, 1/1.4 cala) wyposażony w teleobiektyw ZEISS (f/2.67) o ogniskowej 85 mm. Pracę aparatu wspiera również zaawansowana stabilizacja obrazu zgodna ze standardem CIPA 5.5. Aparat główny wykorzystuje sensor 50 Mpix SONY LYT-828 (1/1.28 cala). Specyfikację uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (JN1). X300 Pro umożliwia tworzenie filmów portretowych w 4K 60 fps, a także nagrywanie w formacie 4K 120 fps Dual-Channel EIS.

vivo X300

vivo X300 to mniejszy smartfon z ekranem OLED 8T LTPO 6,31 cala, w rozdzielczości 1216 x 2640, z odświeżaniem 120 Hz. Telefon ma grubość 7,95 mm i zapewnia wytrzymałość IP68/69.

Sercem X300 również jest Dimensity 9500 z procesorem obrazowania V3+, którym pomaga 16 GB RAM. Pamięć masowa ma 512 GB. Za czas pracy odpowiada akumulator 5360 mAh z ładowaniem 90 W i 40 W.

W vivo X300 zastosowano ten sam duży sensor HPB 200 Mpix, który w X300 Pro współpracuje z teleobiektywem. W modelu X300 wykorzystano go do stworzenia aparatu głównego z przysłoną f/1.68 oraz stabilizacją obrazu zgodną ze standardem CIPA 4.5. X300 został także wyposażony w aparat z teleobiektywem ZEISS APO. Zastosowano w nim sensor LYT-602 o rozdzielczości 50 Mpix. Trzecia jednostka to aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.

Dostępność i ceny

Smartfony dostępne będą od dziś w sklepie internetowym Media Expert. W listopadzie w wybranych sklepach stacjonarnych pojawi się model X300 Pro.

Ceny:

vivo X300 Pro 16+512 GB: 5999 zł ,

, vivo X300 16+512 GB: 4699 zł.

Z okazji premiery najnowszych flagowców vivo przygotowano ofertę promocyjną, obejmującą specjalne zestawy i atrakcyjne rabaty.

Pierwsza propozycja to vivo X300 Pro z zestawem fotograficznym Photo Kit – w skład zestawu wchodzą vivo ZEISS 2,35x Telephoto Extender Kit oraz Imaging Grip. Cena: X300 Pro – 5999 zł + promocyjny zestaw Photo Kit – 1699 zł, z rabatem w Media Expert o wartości 1699 zł.

Można też zdecydować się na vivo X300 Pro z akcesoriami premium – w zestawie znajdują się słuchawki vivo TWS 3e oraz szybka ładowarka 90W. Cena: 5999 zł pomniejszona rabat o wartości 500 zł.

Trzecia opcja to vivo X300 w promocyjnym zestawie – zawiera słuchawki vivo TWS 3e oraz szybką ładowarkę 90W. Cena: 4699 zł z rabatem o wartości 200 zł.