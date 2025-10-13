vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Po tygodniach spekulacji i przecieków swoją premierę miały dwa smartfony vivo – kompaktowy vivo X300 oraz pełen flagowiec vivo X300 Pro. Na początek urządzenia dostępne będą w Chinach, jednak już 30 października odbędzie się ich globalna premiera w Wiedniu, co oznacza też dość szybki debiut w Polsce. Co jednak ważne, na rynki globalne telefony dotrą w nieco innej konfiguracji sprzętowej (np. dotyczy to akumulatorów), chociaż bez zmian pozostanie zestaw aparatów i inne ważne cechy.

vivo X300 Pro

Flagowy model wyposażony jest w ekran OLED 8T LTPO (BOE Q10) o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości 1260 x 2800 i z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz wyróżnia się funkcjami ochrony wzroku ZEISS Master Color, ma też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Tylny panel został wykonany w technologii Unibody 3D Glass, która zapewnia płynne połączenia modułu aparatu z resztą obudowy. Całość ma grubość 7,99 mm i zapewnia wytrzymałość IP68/69K.

Sercem telefonu jest układ MediaTek Dimensity 9500 wspierany przez autorski procesor obrazowania V3+ oraz do 16 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci masowej. Smartfon zapewnia łączność 5G, Bluetooth 5.4, NFC i USB 3.2 Gen 1. Energię w wersji chińskiej dostarcza akumulator 6510 mAh, ale w Europie telefon zadebiutuje z baterią 5440 mAh. Do tego otrzymamy ładowanie 90 W przewodowe i 40 W bezprzewodowe. Wszystkim dyryguje OriginOS 6 na bazie Androida 16.

Najważniejszą cechą nowej serii jest sekcja fotograficzna. vivo X300 Pro przynosi znaczące ulepszenia w stosunku do poprzedniej generacji. Producent zastosował nowy aparat z matrycą 200 Mpix (ISOCELL HPB, 1/1.4 cala) wyposażony w teleobiektyw ZEISS (f/2.67) o ogniskowej 85 mm. Teleobiektyw wyróżnia powłoka ZEISS T* minimalizująca efekt ghostingu oraz technologia ZEISS APO redukująca zjawisko aberracji przy maksymalnych zbliżeniach. Pracę aparatu wspiera również zaawansowana stabilizacja obrazu zgodna ze znanym z profesjonalnych lustrzanek standardem CIPA 5.5. Stabilizacja ta odpowiada stabilizacji gimbalowej i sprawdzi się do nagrań wideo oraz wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

Układ Dimensity 9500 wyposażony jest w NPU do przetwarzania obrazu. Jednostka współdziała z algorytmami vivo oraz silnikiem BlueImage Extreme Subject-Tracking, która ma zapewnić wysoką wydajność w śledzeniu ruchu. Producent przekonuje, że dzięki temu vivo X300 Pro dobrze poradzi sobie w sytuacjach wymagających fotografowanie poruszających się obiektów z dużej odległości (np. koncerty, wydarzenia sportowe).

Aparat główny vivo X300 Pro o wykorzystuje sensor SONY LYT-828 (1/1.28 cala) wspierany przez technologię VCS 3.0 zapewniającą wierne odwzorowanie kolorów. Aparat wyróżnia się też modułem optycznym o ekwiwalencie ogniskowej 24 mm i dużej przysłonie f/1.57, oferuje stabilizację obrazu zgodną ze standardem CIPA 5.5 z poszerzonym kątem stabilizacji ±1.5°. X300 Pro daje też możliwość wykonywania zdjęć portretowych w zakresie ogniskowych od 24 mm do 135 mm. Specyfikację uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (JN1).

Nagrywanie wideo również zostało ulepszone. X300 Pro umożliwia tworzenie filmów portretowych w 4K 60 fps, a także nagrywanie w formacie 4K 120 fps Dual-Channel EIS. Pozwala to na rejestrowanie wysokiej jakości filmów Dolby Vision HDR, co wcześniej wymagało użycia dodatkowego gimbala. Profesjonalni twórcy docenią nagrania 10 bit LOG w 4k 120 fps we wszystkich dostępnych ogniskowych oraz pełną obsługę standardu ACES.

Vivo X300

Druga nowość, Vivo X300, to poręczny smartfon z ekranem OLED 8T LTPO 6,31 cala, w rozdzielczości 1216 x 2640, z odświeżaniem 120 Hz. Tu również znalazło się rozwiązanie ZEISS Master Color i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Telefon ma grubość 7,95 mm i zapewnia wytrzymałość IP68/69.

Podobnie jak model Pro, silnikiem napędowym jest Dimensity 9500 z procesorem obrazowania V3+. W Europie telefon dostępny będzie z pamięcią RAM do 16 GB oraz masową 256 GB. Za czas pracy będzie odpowiadać akumulator 5360 mAh z ładowaniem 90 W i 40 W.

W Vivo X300 zastosowano ten sam duży sensor HPB 200 Mpix, który w X300 Pro jest sercem teleobiektywu. W modelu X300 wykorzystano go do stworzenia aparatu głównego z przysłoną f/1.68 oraz stabilizacją obrazu zgodną ze standardem CIPA 4.5. Specjalna funkcja AI One-Shot Multi Crop pozwala na generowanie wielu różnych ujęć i kompozycji z jednego zdjęcia źródłowego, przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowości. Smartfon X300 oferuje również tworzenie zaawansowanych portretów o rozdzielczości 200 Mpix.

X300 został także wyposażony w aparat z teleobiektywem ZEISS APO. Zastosowano w nim sensor LYT-602 o rozdzielczości 50 Mpix. Trzecia jednostka to aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.

Jak zachwala producent, zaawansowane aparaty modelu X300 i ulepszone algorytmy przetwarzania zapewniają możliwość tworzenia portretów z wieloma stylami efektu Bokeh ZEISS. Szczególną uwagę poświęcono także nocnym portretom. Ponadto seria X300 została wyposażona w Adaptive ZOOM Flash – adaptacyjną lampę błyskową, która automatycznie dopasowuje intensywność oraz zasięg oświetlenia do odległości od fotografowanego obiektu.

Ceny w Chinach

Ceny za vivo X300 w Chinach zaczynają się od 4399 juanów, czyli około 2278 zł za model 12 + 256 GB. Najlepiej wyposażony model 16 GB + 1 TB kosztuje 5997 juanów (3106 zł).