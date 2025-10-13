Sprzęt

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

W Chinach odbyła się premiera jednej z najciekawszych, flagowych serii smartfonów – vivo X300. Do Europy telefony dotrą pod koniec października, więc nie trzeba będzie też długo czekać na polski debiut.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:30
0
vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Po tygodniach spekulacji i przecieków swoją premierę miały dwa smartfony vivo – kompaktowy vivo X300 oraz pełen flagowiec vivo X300 Pro. Na początek urządzenia dostępne będą w Chinach, jednak już 30 października odbędzie się ich globalna premiera w Wiedniu, co oznacza też dość szybki debiut w Polsce. Co jednak ważne, na rynki globalne telefony dotrą w nieco innej konfiguracji sprzętowej (np. dotyczy to akumulatorów), chociaż bez zmian pozostanie zestaw aparatów i inne ważne cechy. 

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

vivo X300 Pro

Flagowy model wyposażony jest w ekran OLED 8T LTPO (BOE Q10) o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości 1260 x 2800 i z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz wyróżnia się funkcjami ochrony wzroku ZEISS Master Color, ma też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Tylny panel został wykonany w technologii Unibody 3D Glass, która zapewnia płynne połączenia modułu aparatu z resztą obudowy. Całość ma grubość 7,99 mm i zapewnia wytrzymałość IP68/69K.

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Sercem telefonu jest układ MediaTek Dimensity 9500 wspierany przez autorski procesor obrazowania V3+ oraz do 16 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci masowej. Smartfon zapewnia łączność 5G, Bluetooth 5.4, NFC i USB 3.2 Gen 1. Energię w wersji chińskiej dostarcza akumulator 6510 mAh, ale w Europie telefon zadebiutuje z baterią 5440 mAh. Do tego otrzymamy ładowanie 90 W przewodowe i 40 W bezprzewodowe. Wszystkim dyryguje OriginOS 6 na bazie Androida 16.

Najważniejszą cechą nowej serii jest sekcja fotograficzna. vivo X300 Pro przynosi znaczące ulepszenia w stosunku do poprzedniej generacji. Producent zastosował nowy aparat z matrycą 200 Mpix (ISOCELL HPB, 1/1.4 cala) wyposażony w teleobiektyw ZEISS (f/2.67) o ogniskowej 85 mm. Teleobiektyw wyróżnia powłoka ZEISS T* minimalizująca efekt ghostingu oraz technologia ZEISS APO redukująca zjawisko aberracji przy maksymalnych zbliżeniach. Pracę aparatu wspiera również zaawansowana stabilizacja obrazu zgodna ze znanym z profesjonalnych lustrzanek standardem CIPA 5.5. Stabilizacja ta odpowiada stabilizacji gimbalowej i sprawdzi się do nagrań wideo oraz wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Układ Dimensity 9500 wyposażony jest w NPU do przetwarzania obrazu. Jednostka współdziała z algorytmami vivo oraz silnikiem BlueImage Extreme Subject-Tracking, która ma zapewnić wysoką wydajność w śledzeniu ruchu. Producent przekonuje, że dzięki temu vivo X300 Pro dobrze poradzi sobie w sytuacjach wymagających fotografowanie poruszających się obiektów z dużej odległości (np. koncerty, wydarzenia sportowe). 

Aparat główny vivo X300 Pro o wykorzystuje sensor SONY LYT-828 (1/1.28 cala) wspierany przez technologię VCS 3.0 zapewniającą wierne odwzorowanie kolorów. Aparat wyróżnia się też modułem optycznym o ekwiwalencie ogniskowej 24 mm i dużej przysłonie f/1.57, oferuje stabilizację obrazu zgodną ze standardem CIPA 5.5 z poszerzonym kątem stabilizacji ±1.5°. X300 Pro daje też możliwość wykonywania zdjęć portretowych w zakresie ogniskowych od 24 mm do 135 mm. Specyfikację uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (JN1).

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Nagrywanie wideo również zostało ulepszone. X300 Pro umożliwia tworzenie filmów portretowych w 4K 60 fps, a także nagrywanie w formacie 4K 120 fps Dual-Channel EIS. Pozwala to na rejestrowanie wysokiej jakości filmów Dolby Vision HDR, co wcześniej wymagało użycia dodatkowego gimbala. Profesjonalni twórcy docenią nagrania 10 bit LOG w 4k 120 fps we wszystkich dostępnych ogniskowych oraz pełną obsługę standardu ACES. 

Vivo X300

Druga nowość, Vivo X300, to poręczny smartfon z ekranem OLED 8T LTPO 6,31 cala, w rozdzielczości 1216 x 2640, z odświeżaniem 120 Hz. Tu również znalazło się rozwiązanie ZEISS Master Color i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Telefon ma grubość 7,95 mm i zapewnia wytrzymałość IP68/69.

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Podobnie jak model Pro, silnikiem napędowym jest Dimensity 9500 z procesorem obrazowania V3+. W Europie telefon dostępny będzie z pamięcią RAM do 16 GB oraz masową 256 GB. Za czas pracy będzie odpowiadać akumulator 5360 mAh z ładowaniem 90 W i 40 W.

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

W Vivo X300 zastosowano ten sam duży sensor HPB 200 Mpix, który w X300 Pro jest sercem teleobiektywu. W modelu X300 wykorzystano go do stworzenia aparatu głównego z przysłoną f/1.68 oraz stabilizacją obrazu zgodną ze standardem CIPA 4.5. Specjalna funkcja AI One-Shot Multi Crop pozwala na generowanie wielu różnych ujęć i kompozycji z jednego zdjęcia źródłowego, przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowości. Smartfon X300 oferuje również tworzenie zaawansowanych portretów o rozdzielczości 200 Mpix.

X300 został także wyposażony w aparat z teleobiektywem ZEISS APO. Zastosowano w nim sensor LYT-602 o rozdzielczości 50 Mpix. Trzecia jednostka to aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Jak zachwala producent, zaawansowane aparaty modelu X300 i ulepszone algorytmy przetwarzania zapewniają możliwość tworzenia portretów z wieloma stylami efektu Bokeh ZEISS. Szczególną uwagę poświęcono także nocnym portretom. Ponadto seria X300 została wyposażona w Adaptive ZOOM Flash – adaptacyjną lampę błyskową, która automatycznie dopasowuje intensywność oraz zasięg oświetlenia do odległości od fotografowanego obiektu.

Ceny w Chinach

Ceny za vivo X300 w Chinach zaczynają się od 4399 juanów, czyli około 2278 zł za model 12 + 256 GB. Najlepiej wyposażony model 16 GB + 1 TB kosztuje 5997 juanów (3106 zł).

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski

Za vivo X300 Pro trzeba zapłacić minimum 5299 juanów (2743 zł) za model 12 + 256 GB. Na topową edycję 16 GB + 1 TB trzeba przygotować 8299 juanów (4300 zł). 

vivo X300 już oficjalnie. Fotograficzne flagowce zmierzają do Polski
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Vivo
Źródła tekstu: vivo, opracowanie własne