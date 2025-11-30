Ciekawe nowości w Gemini. Chodzi o tekst i obraz

Gemini testuje adnotacje dla obrazów

Jak ujawnił w formie przecieków użytkownik TestingCatalog na platformie X, Google pracuje nad narzędziem, które pozwoli użytkownikom rysować i dodawać tekst bezpośrednio na obrazach generowanych przez Gemini.

Na udostępnionych zrzutach ekranu widać paletę kolorów i dwa narzędzia – falistą linię do rysowania oraz dobrze znaną ikonkę "T" do tekstu. To oznacza, że zamiast pisać kolejne polecenia, użytkownik będzie mógł wskazać zmiany bezpośrednio na obrazie.

Co więcej, pojawiły się doniesienia, że takie obrazy będzie można ponownie przesłać do Gemini. Użytkownik może więc zakreślić element, dodać strzałkę czy notatkę, a następnie poprosić AI o poprawki. Może to być bardzo użyteczne przy bardzo drobiazgowych zmianach, bez potrzeby generowania całości od nowa.

Google już wcześniej rozwijało edytor w Gemini – można było zmieniać tło, usuwać obiekty czy łączyć zdjęcia. Teraz jednak pojawia się element bardziej bezpośrednia płaszczyzna interakcji z interfejsem – możliwość adnotacji na uzyskanym materiale końcowym.