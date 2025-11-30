Aplikacje

Ciekawe nowości w Gemini. Chodzi o tekst i obraz

Google szykuje nową funkcję w Gemini. Tym razem chodzi o większą kontrolę nad obrazami.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ciekawe nowości w Gemini. Chodzi o tekst i obraz

Gemini testuje adnotacje dla obrazów

Jak ujawnił w formie przecieków użytkownik TestingCatalog na platformie X, Google pracuje nad narzędziem, które pozwoli użytkownikom rysować i dodawać tekst bezpośrednio na obrazach generowanych przez Gemini.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na udostępnionych zrzutach ekranu widać paletę kolorów i dwa narzędzia – falistą linię do rysowania oraz dobrze znaną ikonkę "T" do tekstu. To oznacza, że zamiast pisać kolejne polecenia, użytkownik będzie mógł wskazać zmiany bezpośrednio na obrazie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/1TB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Smartfon OPPO A5X 4/128GB 6.67" 90Hz Niebieski
Smartfon OPPO A5X 4/128GB 6.67" 90Hz Niebieski
0 zł
329 zł - najniższa cena
Kup teraz 329 zł
Telefon MYPHONE Halo 4 Lte Czarny
Telefon MYPHONE Halo 4 Lte Czarny
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Co więcej, pojawiły się doniesienia, że takie obrazy będzie można ponownie przesłać do Gemini. Użytkownik może więc zakreślić element, dodać strzałkę czy notatkę, a następnie poprosić AI o poprawki. Może to być bardzo użyteczne przy bardzo drobiazgowych zmianach, bez potrzeby generowania całości od nowa.

Google już wcześniej rozwijało edytor w Gemini – można było zmieniać tło, usuwać obiekty czy łączyć zdjęcia. Teraz jednak pojawia się element bardziej bezpośrednia płaszczyzna interakcji z interfejsem – możliwość adnotacji na uzyskanym materiale końcowym.

Niedawno firma zaprezentowała też model Nano Banana Pro, który lepiej radzi sobie z tekstem i szczegółami. Możliwe, że to właśnie pod tę nową funkcję adnotacji na obrazach przygotowano jego możliwości. Na razie nie wiadomo, kiedy adnotacje trafią do aplikacji, ale wszystko wskazuje, że Google świadomie rozbudowuje te funkcje, aby się ze sobą łączyły.

Image
telepolis
Google Google Gemini Gemini generatywne AI
Zródła zdjęć: DIA TV / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Central