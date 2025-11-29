Kliencie Biedronki, lepiej przeczytaj. Ważny komunikat sieci

Moja Biedronka z nową funkcją - oto e-Portfel

Chociaż nie są to zakupy na kreskę jak w Żabce, nikt nie mówi, że i tych nie dorobi się najpotężniejsza sieć dyskontów w Polsce. Cyfrowa portmonetka Biedronki ma potencjał na szereg innowacyjnych usług finansowych, zacznijmy jednak od początku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Już za kilka dni, 2 grudnia 2025 roku, w życie wejdą kluczowe zmiany w regulaminie najpopularniejszego programu lojalnościowego w Polsce – „Moja Biedronka”. Sieć handlowa wydała oficjalny komunikat, w którym informuje o aktualizacji zasad korzystania z karty, aplikacji mobilnej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.

e-Portfel w Moja Biedronka ułatwi zakupy

Największą innowacją, która pojawi się w zaktualizowanej aplikacji, jest funkcja e-Portfela. To odpowiedź sieci na potrzeby związane z systemem kaucyjnym i cyfryzacją zakupów. Zgodnie z zapowiedziami, nowe narzędzie umożliwi klientom bezgotówkowy zwrot kaucji za opakowania zwrotne (takie jak butelki czy puszki). Zamiast odbierać gotówkę przy kasie, środki z recyklingu trafią bezpośrednio do cyfrowego portfela w aplikacji, a następnie będziemy mogli z niego skorzystać przy kasie.

Nowe zapisy mają dokładniej określać, w jaki sposób dane o zakupach są wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych ofert. Co ważne, numer telefonu stanie się teraz głównym identyfikatorem użytkownika, ściśle powiązanym z kontem online. Podawanie fałszywych danych lub powielanie numerów może skutkować dezaktywacją konta.

Jak odczują do klienci?

Z programu lojalnościowego Biedronki korzysta już ponad 20 milionów Polaków, a choć nie będzie konieczna wymiana kart Moja Biedronka, to już pełny dostęp do wszystkich promocji zyskają wyłącznie klienci, którzy zaakceptują nowe warunki. Można tego łatwo dokonać w aplikacji.

Chociaż numer telefonu nadal wystarczy przy kasie do skorzystania z rabatów dla klubowiczów, wątpliwym jest. by wystarczył on do obsłużenia systemu kaucyjnego. W końcu ktoś znający nasz numer telefonu mógłby tym sposobem bez wysiłku wyczyścić nam e-Portfel.