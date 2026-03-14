Izraelski SodaStream w promocji w Kauflandzie. Gaz zawsze pod ręką

Produkowane w Izraelu saturatory SodaStream przejęły globalny rynek syfonów. To już nie marka, to styl życia - zagazujesz, gdy tylko poczujesz taką potrzebę.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 15:02
Izraelski SodaStream w promocji w Kauflandzie. Gaz zawsze pod ręką

Kaufland z promocją na SodaStream

Dwie butelki, a do tego gratis syrop Pepsi Zero, takim zestawem kusi wiosenna gazetka niemieckiej sieci sklepów Kaufland. To koniec noszenia butelek z wodą i odnoszenia pustych do sklepu, by dostać kaucję. W kranach mamy często lepszą wodę niż ta butelkowana, naciskasz kilka razy i jest gazowana.

Izraelski SodaStream w promocji w Kauflandzie. Gaz zawsze pod ręką
Pepsi razem z SodaStream nie powinna dziwić. Od 2018 roku firma należy do PepsiCo, ale dział projektowy i produkcja nadal realizowana jest w Izraelu (Kfar Saba)

Warto przy tym zauważyć, że oferowany przez Kaufland zestaw SodaStream Terra to rozwiązanie starego typu. Pozwala ono wyłącznie na gazowanie samej wody, ale już nie wody z dodatkami czy np. wina. Firma w ostatnim czasie zaprezentowała znacznie droższy, ale o wiele ciekawszy SodaStream Mix.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Saturator ART Quick Soda Maker SA-01A Srebrny
Saturator ART Quick Soda Maker SA-01A Srebrny
-20.24 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.75 zł
Saturator DAFI Pushair Czarny + 2 butelki
Saturator DAFI Pushair Czarny + 2 butelki
-10 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 189.99 zł
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syrop do saturatorów SODASTREAM Pepsi Zero Cukru 2 x 440 ml + Syrop do saturatorów SODASTREAM Pepsi 440 ml
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syrop do saturatorów SODASTREAM Pepsi Zero Cukru 2 x 440 ml + Syrop do saturatorów SODASTREAM Pepsi 440 ml
0 zł
268 zł - najniższa cena
Kup teraz 268 zł
Advertisement
Izraelski SodaStream w promocji w Kauflandzie. Gaz zawsze pod ręką
SodaStream Mix to prawdziwa rewolucja w gazowaniu

Sprzęt wyposażony został w dodatkowy zawór do kontroli nagazowania. Pomimo tego, że zamiast czystej wody w butelce znajdzie się sok czy inne napoje, nie dochodzi od spienienia i wyrzucenia zawartości butelki na zewnątrz. Tym sposobem z taniego sikacza można zrobić prosecco - bezalkoholowe rzecz jasna ;-).

Saturator Sodastream Mix Czarny w ofercie OleOle!

PS. Jeśli wolisz jednak wesprzeć polskie biznesy, możesz postawić na lokalną markę Dafi. Biedronka właśnie rzuciła zestawy za bezcen.

Źródła zdjęć: SodaStream, Kaufland, Annabell Gsoedl / Shutterstock