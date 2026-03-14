Izraelski SodaStream w promocji w Kauflandzie. Gaz zawsze pod ręką
Produkowane w Izraelu saturatory SodaStream przejęły globalny rynek syfonów. To już nie marka, to styl życia - zagazujesz, gdy tylko poczujesz taką potrzebę.
Kaufland z promocją na SodaStream
Dwie butelki, a do tego gratis syrop Pepsi Zero, takim zestawem kusi wiosenna gazetka niemieckiej sieci sklepów Kaufland. To koniec noszenia butelek z wodą i odnoszenia pustych do sklepu, by dostać kaucję. W kranach mamy często lepszą wodę niż ta butelkowana, naciskasz kilka razy i jest gazowana.
Warto przy tym zauważyć, że oferowany przez Kaufland zestaw SodaStream Terra to rozwiązanie starego typu. Pozwala ono wyłącznie na gazowanie samej wody, ale już nie wody z dodatkami czy np. wina. Firma w ostatnim czasie zaprezentowała znacznie droższy, ale o wiele ciekawszy SodaStream Mix.
Sprzęt wyposażony został w dodatkowy zawór do kontroli nagazowania. Pomimo tego, że zamiast czystej wody w butelce znajdzie się sok czy inne napoje, nie dochodzi od spienienia i wyrzucenia zawartości butelki na zewnątrz. Tym sposobem z taniego sikacza można zrobić prosecco - bezalkoholowe rzecz jasna ;-).
PS. Jeśli wolisz jednak wesprzeć polskie biznesy, możesz postawić na lokalną markę Dafi. Biedronka właśnie rzuciła zestawy za bezcen.