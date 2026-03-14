Izraelski SodaStream w promocji w Kauflandzie. Gaz zawsze pod ręką

Kaufland z promocją na SodaStream

Dwie butelki, a do tego gratis syrop Pepsi Zero, takim zestawem kusi wiosenna gazetka niemieckiej sieci sklepów Kaufland. To koniec noszenia butelek z wodą i odnoszenia pustych do sklepu, by dostać kaucję. W kranach mamy często lepszą wodę niż ta butelkowana, naciskasz kilka razy i jest gazowana.

Pepsi razem z SodaStream nie powinna dziwić. Od 2018 roku firma należy do PepsiCo, ale dział projektowy i produkcja nadal realizowana jest w Izraelu (Kfar Saba)

Warto przy tym zauważyć, że oferowany przez Kaufland zestaw SodaStream Terra to rozwiązanie starego typu. Pozwala ono wyłącznie na gazowanie samej wody, ale już nie wody z dodatkami czy np. wina. Firma w ostatnim czasie zaprezentowała znacznie droższy, ale o wiele ciekawszy SodaStream Mix.

SodaStream Mix to prawdziwa rewolucja w gazowaniu

Sprzęt wyposażony został w dodatkowy zawór do kontroli nagazowania. Pomimo tego, że zamiast czystej wody w butelce znajdzie się sok czy inne napoje, nie dochodzi od spienienia i wyrzucenia zawartości butelki na zewnątrz. Tym sposobem z taniego sikacza można zrobić prosecco - bezalkoholowe rzecz jasna ;-).