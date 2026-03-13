Sprzęt

W Biedronce Dafi za grosze. To polska alternatywa SodaStream

Sklep internetowy Biedronki ruszył z dobrą ofertą. Klienci mogą kupić taniej urządzenie do gazowania wody. Akcja pozwala zatrzymać więcej pieniędzy w portfelu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:53
Tani saturator w Biedronka Home

Biedronka obniżyła cenę saturatora Dafi PushAir. Sprzęt można nabyć w sklepie internetowym na stronie home.biedronka.pl. Promocja dotyczy modelu w kolorze cappuccino. Urządzenie służy do domowej produkcji wody z bąbelkami.

Obecna cena wynosi 179 złotych. To spadek o 120 złotych względem standardowej oferty. Regularna cena produktu poza promocją to 299 złotych. Według informacji na stronie sklepu, promocja potrwa do 6 kwietnia 2026 roku. W sam raz na zbliżająca się święta.

Wyposażenie promocyjnego zestawu

Pudełko skrywa elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy. Kupujący otrzymuje urządzenie oraz nabój z gazem CO2. W zestawie znajduje się też butelka wielokrotnego użytku o pojemności 700 mililitrów. Została ona wykonana z materiału pozbawionego związku BPA.

Korzystanie z tego sprzętu to prosty proces. Do butelki należy nalać wodę, umieścić butelkę w urządzenia oraz wcisnąć przycisk. Saturator wtłacza wtedy dwutlenek węgla do płynu, dając domową wodę gazowaną. Produkt marki Dafi stanowi na polskim rynku bezpośrednią konkurencję dla systemów SodaStream.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Biedronka
Źródła tekstu: Biedronka