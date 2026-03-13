W Biedronce Dafi za grosze. To polska alternatywa SodaStream

Tani saturator w Biedronka Home

Biedronka obniżyła cenę saturatora Dafi PushAir. Sprzęt można nabyć w sklepie internetowym na stronie home.biedronka.pl. Promocja dotyczy modelu w kolorze cappuccino. Urządzenie służy do domowej produkcji wody z bąbelkami.

Obecna cena wynosi 179 złotych. To spadek o 120 złotych względem standardowej oferty. Regularna cena produktu poza promocją to 299 złotych. Według informacji na stronie sklepu, promocja potrwa do 6 kwietnia 2026 roku. W sam raz na zbliżająca się święta.

Wyposażenie promocyjnego zestawu

Pudełko skrywa elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy. Kupujący otrzymuje urządzenie oraz nabój z gazem CO 2 . W zestawie znajduje się też butelka wielokrotnego użytku o pojemności 700 mililitrów. Została ona wykonana z materiału pozbawionego związku BPA.