W Biedronce Dafi za grosze. To polska alternatywa SodaStream
Sklep internetowy Biedronki ruszył z dobrą ofertą. Klienci mogą kupić taniej urządzenie do gazowania wody. Akcja pozwala zatrzymać więcej pieniędzy w portfelu.
Tani saturator w Biedronka Home
Biedronka obniżyła cenę saturatora Dafi PushAir. Sprzęt można nabyć w sklepie internetowym na stronie home.biedronka.pl. Promocja dotyczy modelu w kolorze cappuccino. Urządzenie służy do domowej produkcji wody z bąbelkami.
Obecna cena wynosi 179 złotych. To spadek o 120 złotych względem standardowej oferty. Regularna cena produktu poza promocją to 299 złotych. Według informacji na stronie sklepu, promocja potrwa do 6 kwietnia 2026 roku. W sam raz na zbliżająca się święta.
Wyposażenie promocyjnego zestawu
Pudełko skrywa elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy. Kupujący otrzymuje urządzenie oraz nabój z gazem CO2. W zestawie znajduje się też butelka wielokrotnego użytku o pojemności 700 mililitrów. Została ona wykonana z materiału pozbawionego związku BPA.
Korzystanie z tego sprzętu to prosty proces. Do butelki należy nalać wodę, umieścić butelkę w urządzenia oraz wcisnąć przycisk. Saturator wtłacza wtedy dwutlenek węgla do płynu, dając domową wodę gazowaną. Produkt marki Dafi stanowi na polskim rynku bezpośrednią konkurencję dla systemów SodaStream.