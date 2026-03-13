Oddał złą butelkę. Grożą mu 2 lata więzienia
System kaucyjny to temat niekończących się dyskusji Polaków. Kuriozalna sytuacja z Tarnowskich Gór dodatkowo go podgrzewa. 2 lata więzienia za durne 50 groszy?
Oszukał, no oszukał, dostał 50 groszy i wycieczkę na komisariat
Na ulicy Zagórskiej, w jednym z tarnogórskich marketów po godzinie 10 doszło do nietypowego zdarzenia. Dzielnicowi przybyli na miejsce, a tam pracownik ochrony wskazał im 55-mężczyznę, który dokonał czynu zakazanego.
Jak się okazało, Tarnogórzanin przylepił kod kreskowy z innego piwa, by tak wyłudzić 50 groszy za butelkę niepodlegającą systemowi kaucyjnemu. Butelkomat przyjął butelkę, wygenerował kuponik, ale w drodze do kas złoczyńcę przechwycił ochroniarz.
Wartość butelki to tylko 50 groszy, jednak mimo to może stanąć przed sądem, bo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem sklepu, poprzez wprowadzenie w błąd jego pracownika co do zwrotu kaucji.
Wydawać by się mogło „kosmetyczny” przekręt pod względem szkody społecznej może tym sposobem narazić 55-latka na odpowiedzialność karną do 2 lat więzienia.