Oddał złą butelkę. Grożą mu 2 lata więzienia

Oszukał, no oszukał, dostał 50 groszy i wycieczkę na komisariat

Na ulicy Zagórskiej, w jednym z tarnogórskich marketów po godzinie 10 doszło do nietypowego zdarzenia. Dzielnicowi przybyli na miejsce, a tam pracownik ochrony wskazał im 55-mężczyznę, który dokonał czynu zakazanego.

Jak się okazało, Tarnogórzanin przylepił kod kreskowy z innego piwa, by tak wyłudzić 50 groszy za butelkę niepodlegającą systemowi kaucyjnemu. Butelkomat przyjął butelkę, wygenerował kuponik, ale w drodze do kas złoczyńcę przechwycił ochroniarz.

Wartość butelki to tylko 50 groszy, jednak mimo to może stanąć przed sądem, bo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem sklepu, poprzez wprowadzenie w błąd jego pracownika co do zwrotu kaucji. - czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach