Orange i Samsung budują nową sieć w Europie

Udane testy i nowe inwestycje

Grupa Orange i Samsung zakończyły pilotażowe wdrożenia w 2023 roku. Testy w terenie przyniosły dobre rezultaty. Jakość usług i doświadczenia użytkowników utrzymały się na wysokim poziomie.

Nowe rozwiązania działają równie dobrze jak tradycyjne systemy RAN. W wielu przypadkach wykazują nawet wyższą skuteczność operacyjną. W 2026 roku Orange uruchomi znacznie więcej stacji w technologii vRAN i Open RAN. Pomoże to w budowaniu nowoczesnych i zrównoważonych sieci. Otwarta architektura zwiększa odporność infrastruktury na awarie i pozwala na szybsze wdrażanie innowacji.

Sprzęt gotowy na sztuczną inteligencję

Rozbudowa sieci wymaga nowoczesnych podzespołów. Samsung dostarczy systemy vRAN oparte na sztucznej inteligencji. Wykorzystają one procesory Intel Xeon 6. Całość zadziała na komercyjnych serwerach firmy Dell z chmurą Wind River.

Jeden wydajny serwer obsłuży wysokie wymagania sieci Orange. Taka konfiguracja zapewnia wyższą wydajność i mniejsze zużycie prądu. Upraszcza to również codzienne operacje i zarządzanie infrastrukturą sieciową. Nadwyżki mocy obliczeniowej posłużą do obsługi aplikacji brzegowych oraz ciężkich procesów sztucznej inteligencji bezpośrednio w sieci.

Duże nadzieje obu firm

Przedstawiciele obu firm wiążą duże nadzieje z nowym etapem wspólnych działań. Zwracają uwagę na elastyczność i wydajność otwartych rozwiązań.

Przechodząc do kolejnego rozdziału naszej współpracy z Orange, pokazujemy, że oparte na oprogramowaniu, otwarte rozwiązania spod znaku Samsung stanowią sprawdzoną, solidną podstawę, która oferuje niezawodną wydajność sieci i usługi zarówno operatorom, jak i klientom. Zależy nam na rozwijaniu zwirtualizowanych i otwartych platform jako wyznacznika innowacji, które mogą wykorzystać AI do sprostania wysokim wymaganiom przyszłych sieci. powiedział Angelo Jeongho Park, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Globalnej Sprzedaży i Marketingu w Networks Business Samsung Electronics

Od pierwszego zaproszenia do projektu pilotażowego do obecnej fazy w terenie, virtualized RAN i Open RAN firmy Samsung wprowadziły istotną poprawę wydajności w sieciach Orange. Mając na uwadze planowane nowe wdrożenia, liczymy na dalsze przyspieszenie transformacji sieci Orange, aby były gotowe na AI. dodał Laurent Leboucher, Dyrektor Techniczny Orange Group

Kompleksowe rozwiązania dla operatorów

Współpraca ma dostarczyć rynkowi zaawansowane możliwości sieciowe. Samsung od wielu lat dostarcza technologie 5G na rynki globalne. Firma produkuje własne chipsety, moduły radiowe oraz rdzenie sieci.