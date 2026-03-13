Klawiatura jakiej nie miałeś. Twoje ręce Ci podziękują

JezailFunder Studio wystartowało na Kickstarterze z klawiaturą Jiffy 75. To ergonomiczna, mechaniczna konstrukcja 75%, który na pierwszym miejscu stawia komfort pracy. W przeciwieństwie do bardziej eksperymentalnych klawiatur tego typu producent postawił tu na znajomy układ klawiszy, zachowując m.in. standardowe położenie sekcji nawigacyjnej.

Dwie osobne części można ustawić szerzej, zgodnie z linią barków, co zmniejsza konieczność nienaturalnego wyginania nadgarstków do środka. Przestrzeń między modułami pozwala też wygodnie zmieścić np. tablet, notatnik albo gładzik. Producent celuje więc w osoby, które dużo piszą i szukają wygodniejszej alternatywy dla standardowej klawiatury.

Obudowa wykonana została z anodowanego aluminium. Producent opracował również własne, ciche przełączniki o sile nacisku 37 g, które mają ograniczać hałas przy zachowaniu wyczuwalnego kliku. Na pokładzie są też dwa potencjometry oraz oprogramowanie Jzf Hub do zmiany mapowania klawiszy. Klawiatura obsługuje Bluetooth oraz łączność 2,4 GHz, a każda z połówek ma własny akumulator. Czas pracy wynosi do 2 miesięcy.

W zestawie ma znaleźć się etui transportowe odporne na wstrząsy. Projekt zebrał już na Kickstarterze ponad 140 000 dolarów, a cena dla wspierających startuje z poziomu 219 dolarów (około 815 złotych), jednak sugerowana cena została ustalona na 249 dolarów (ok. 925 złotych).