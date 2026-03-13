Samsung przygotował nową promocję dla klientów sieci Orange i T-Mobile, w której przy zakupie flagowych smartfonów można zgarnąć za darmo smartfon lub słuchawki.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:56
Hit w Orange i T-Mobile. Za darmo smartfon lub słuchawki

Ruszyła sprzedaż najnowszych smartfonów z serii Samsung Galaxy S26, ale starsze modele z linii Galaxy S25 wciąż stanowią atrakcyjny kąsek. W nowej akcji Samsung zachęca do ich kupna, kusząc bezpłatnym dodatkiem w postaci smartfonu lub słuchawek. W promocji znalazły się też składane telefony z linii Galaxy Z.

Tylko w dla klientów Orange i T-Mobile

Samsung miał już wcześniej wiele tego typu akcji, ale tym razem nowością jest to, że promocja przeznaczona jest dla użytkowników sieci Orange i T-Mobile. Zasady są jednak podobne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa SBS GAN 45W Czarny
Ładowarka sieciowa SBS GAN 45W Czarny
-20 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Etui 3MK Matt Case do Samsung Galaxy S26 Czarny
Etui 3MK Matt Case do Samsung Galaxy S26 Czarny
0 zł
39.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.9 zł
Etui SPIGEN Ultra Hybrid Mag MagSafe do Apple iPhone Air Neo One
Etui SPIGEN Ultra Hybrid Mag MagSafe do Apple iPhone Air Neo One
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement
  • Klienci decydujący się na zakup telefonów Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy S25 Ultra lub Galaxy S25 Edge otrzymają jako bonus dodatkowy smartfon Samsung Galaxy A17. 
  • Osoby wybierające smartfony Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip7 lub Galaxy Z Flip7 FE mogą z kolei liczyć na darmowe słuchawki Samsung Galaxy Buds3 Pro

Jest jeszcze jeden warunek. Oferta dotyczy urządzeń kupionych wraz z umową abonamentową – zawartą z Orange lub T-Mobile, w okresie między 11 a 25 marca 2026 roku. 

Po zakupie trzeba zrobić kilka dodatkowych kroków. Smartfon należy aktywować z włożoną polską kartą SIM na co najmniej pięć minut, na co przewidziano czas do 5 kwietnia 2026 roku. Kolejnym etapem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members na nowym telefonie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 12 kwietnia 2026 roku. Do internetowego wniosku trzeba dołączyć dowód zakupu oraz zdjęcie kartonowego pudełka z widoczną naklejką z kodem kreskowym i numerem IMEI.

Po pozytywnej weryfikacji wprowadzonych danych nagrody zostaną dostarczone kurierem w terminie do 21 dni roboczych. 

Regulamin akcji zastrzega, że jeden uczestnik może zdobyć w promocji maksymalnie trzy prezenty, niezależnie od łącznej liczby kupionych telefonów głównych. Pula nagród jest ograniczona do 3500 sztuk, z czego 1500 egzemplarzy przewidziano na smartfony, a 2000 na słuchawki. O przyznaniu dodatków decyduje wyłącznie kolejność przesyłania prawidłowych zgłoszeń do organizatora.

Szczegóły w regulaminie.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł
T-Mobile orange Samsung Galaxy Buds3 Pro galaxy s25 galaxy s25 ultra Galaxy S25 Edge Galaxy Z Flip7 Samsung Galaxy A17
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung