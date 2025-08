W Żabce zrobisz zakupy bez pieniędzy

Żabka sprzeda na tzw. zeszyt

Żappo, jak wynika z informacji, to nic innego jak płatności odroczone w aplikacji Żabki. Mają one pozwolić na zrobienie jednorazowych zakupów w wysokości do 50 zł. Następnie kwota po 14 dniach ma być automatycznie pobrana z podpiętej do konta karty.